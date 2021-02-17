Epic Games решила сражаться с Apple на новой территории: компания привлекла антимонопольные органы Европейского Союза

Epic Games подал официальную антимонопольную жалобу против Apple в Еврокомиссию, заявляя, что гигант из Купертино нечестно использует свою экосистему iOS, чтобы взымать 30-процетный налог на покупки в App Store.

Это очень важный шаг, который продолжает затянувшуюся историю противостояния двух компаний и переносит её в юрисдикцию, которая исторически была более жесткой в отношении технологических компаний США.

Дело в том, что в Европе используются другие стандарты (отличные от США), когда речь идет о вопросах антимонопольного законодательства. Власти, как правило, уделяют подобным жалобам большое внимание, а обвиняемые компании подвергаются тщательным проверкам. Источник добавляет, что сама жалоба является конфиденциальной, но в Еврокомиссии уже ведётся расследование в отношении Apple.

Генеральный директор Epic Тим Суини заявил, что методы Apple вредны как для потребителей, так и для разработчиков.

"На карту поставлено само будущее мобильных платформ. Потребители имеют право устанавливать приложения из источников по своему выбору, а разработчики имеют право конкурировать на честном рынке."

Тим Суини

В сентябре прошлого года Epic Games добавила в игру Fortnite собственный магазин, вступив в конфронтацию с Apple, которая не допускает других платежных систем, кроме своей собственной. Apple удалила Fortnite из App Store, после чего Epic подала в суд. Apple подала встречный иск, но до этого момента дело рассматривалось только в США.