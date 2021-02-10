Прототипы автономных автомобилей Apple вдвое увеличили тестовый пробег, но до конкурентов им всё ещё далеко

Компании, проводящие тестирование своих прототипов на дорогах общего пользования США, должны регулярно сдавать властям статистику о пробеге и количестве инцидентов с вмешательством человека в испытания, поэтому Apple не может скрыть факт проведения подобных тестов. В прошлом году ей удалось достичь прогресса, но конкуренты её сильно опережают.

Свежей статистикой Калифорнийского департамента транспортных средств делится агентство Bloomberg. Всего за прошлый год прототипы Apple проехали по дорогам штата 30 088 километров, при этом количество вмешательств испытателя в процесс управления достигло 130 случаев. Другими словами, человек вынужден был брать управление на себя каждые 232 км. Это достаточно часто на фоне других компаний, испытывающих прототипы автономных транспортных средств в Калифорнии. Например, принадлежащая General Motors компания Cruise в прошлом году сталкивалась с необходимостью человеческого вмешательства только один раз на каждые 45 632 км. Фактически, за три последних месяца прошлого года и примерно 320 000 пройденных километров автоматика не подвела Cruise не разу.

Входящая в состав холдинга Alphabet компания Waymo в прошлом году достигла совокупного пробега своих прототипов в 1 млн километров, и это в два раза меньше, чем было достигнуто в 2019 году. На программу испытаний негативно повлияли ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Вмешиваться в работу автоматики испытателям Waymo приходилось в среднем каждые 48 000 км.

Если вернуться к Apple, то в минувшем году она увеличила тестовый пробег более чем в два раза, но всё равно в четыре с лишним раза отстала от показателя 2018 года, когда она смогла «накатать» почти 128 тысяч тестовых километров. Увы, на тот момент испытателям приходилось вмешиваться почти каждые 1,6 км пробега, поэтому важно отметить, что с уменьшением количества пройденных километров в прошлом году улучшилось их качество с точки зрения надёжности работы автоматики. Очевидно, что при текущих показателях безопасности Apple не может рассчитывать на скорый выпуск собственных систем автоматического управления, предстоят годы напряжённой работы, чтобы хотя бы догнать лидеров рынка вроде той же Waymo.