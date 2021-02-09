Xiaomi представила «Мерседес» в мире самокатов. Встречаем Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition

Компания Xiaomi представила сегодня на презентации для международного рынка не только флагман Xiaomi Mi 11 и новую фирменную оболочку MIUI 12.5, но и новый электросамокат.

Судя по названию, это настоящий «Мерседес» в мире самокатов. Полностью он называется Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition. Самокат создан в сотрудничестве с командой Mercedes-Benz в гонках Formula 1.

Судя по всему, новая версия отличается от оригинала дизайном и ценой. Основные характеристики остались такими же, как и у оригинального Mi Electric Scooter Pro 2, дебютировавшего в Европе летом 2020 года.

Кстати, предварительный анонс совместно с командой Mercedes AMG Petronas Motorsport уже проводился в прошлом году, а теперь состоялся торжественный запуск новинки для международного рынка.

Самокат имеет дальность хода 45 км, максимальную скорость может достигать 25 км/ч. Поддерживается подъём в гору с уклоном до 20%. ЖК-экран отображает основную информацию, такую как скорость, остаток заряда и дальности хода, режим езды, состояние фар и так далее. Масса составляет 14,2 кг.

Электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition обойдётся покупателю в 799 евро в Европе. Это заметно дороже оригинального Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, за который просят 499 евро.



