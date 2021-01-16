Издание Bloomberg подтвердило, что компания Apple тестирует iPhone со сгибаемым экраном

В ноябре 2020 года источники из Китая сообщили о том, что Apple отправила Foxconn первые образцы гибких iPhone для их тестирования. Сегодня издание Bloomberg со ссылкой на свои источники подтвердило эти слухи. Единственное, что пока неизвестно - это характеристики экрана такого устройства и сроки его выхода.

Слухи об этом подтвердил журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), который известен своими точными инсайдами по поводу продуктов компании Apple. Устройство будет составлять конкуренцию таким аппаратам, как Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. В его материале упоминается, что инженеры купертинской компании уже несколько месяцев тестируют образцы с разными типами экранов. Согласно предыдущим слухам, это могут быть варианты с матрицами OLED и MicroLED. Исходя из того, какой вариант будет выбран, зависит дальнейший производственный процесс устройств. В то же время согласно источнику, который знаком с этой темой «изнутри», у Apple ещё нет полностью функционального устройства, а это значит, что прототип находится на самой ранней стадии разработки, и, возможно, даже не будет допущен к производству. Среди вариантов, рассматриваемых внутри самой Apple, имелся даже складной аналог iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном.

Если всё-таки компания выпустит такой iPhone, это станет самым радикальным изменением в семействе смартфонов компании со времён отказа от кнопки Home с выходом iPhone X. При этом устройства со сгибающимся экраном, которые уже несколько месяцев продают Samsung, Motorola и Huawei, как отмечает 9to5Mac, не способны дать качественный опыт использования своим пользователям.

Ранее также появились слухи о том, что компания Apple готовит iPhone со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.