Финансовые новости
- |
- 15.01.21
- |
- 14:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Представлен первый датчик изображения Samsung с поддержкой 12-битного цвета
12:56 15.01.2021 |
Компания Samsung Electronics представляет новейший 108-мегапиксельный датчик изображения для мобильных устройств, который получил название Samsung ISOCELL HM3. Этот датчик позволит получать более четкие и яркие изображения в сверхвысоком разрешении с поддержкой еще более быстрой автофокусировки и расширенным динамическим диапазоном.
Это датчик оптического формата 1/1,33 дюйма с размером пикселей 0,8 мкм. В технологии Super PD Plus используются микролинзы, оптимизированные для автоматической фокусировки, которые позволяют повысить точность на 50%.
Усовершенствованное решение фазовой автофокусировки (PDAF) помогает сохранять чёткий фокус даже на движущихся объектах, а также отлично работать в условиях недостаточной освещенности.
При смешанном освещении, например, при съёмке в конце туннеля, сенсор HM3 задействует технологию обработки изображения с расширенным динамическим диапазоном Smart ISO Pro. Технология Smart ISO Pro позволяет одновременно захватывать кадр как с высоким, так и с низким ISO, а затем объединяет их в одно изображение с 12-битной глубиной цвета и уменьшенным шумом. Поскольку данная технология не требует захватывать несколько кадров, как это делается при построении стандартного HDR-изображения, она значительно уменьшает артефакты при съемке движущихся объектов. Использование режима с низким уровнем шума улучшает светочувствительность на 50% по сравнению с предыдущими моделями.
Пиксели в этом датчике объединяются в блоках по 9 штук. 108-мегапиксельная матрица HM3 имитирует датчик изображения разрешением 12 мегапикселей с увеличенными пикселями размером 2,4 мкм, что позволяет повысить светочувствительность при съемке в темноте. Сенсор HM3 поддерживает плавные переходы между разрешениями 108 и 12 Мп. Энергопотребление нового датчика снижено на 6,5% в режиме предварительного просмотра.
Сенсоры Samsung ISOCELL HM3 уже поступили в массовое производство.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Витренко предложил закупать газ у «независимых компаний» из России
|Под лозунгами популистов разрушать основы государственности: Почему сокращение нардепов до 300 — это не об улучшении
|Банкиры отметили повышение спроса на американскую валюту со стороны населения
|Первая крымская победа: что означает решение ЕСПЧ о начале российской оккупации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Sony начала тестировать на публичных дорогах Европы концепт электромобиля Vision-S, представленный год назад
|Представлен первый датчик изображения Samsung с поддержкой 12-битного цвета
|Samsung пообещала поддержку S Pen для других смартфонов Galaxy
|Британец случайно выбросил диск с биткоинами на 287 млн долларов и теперь просит власти о помощи
|Xiaomi попала под санкции США, но есть разница с Huawei
|Новшество WhatsApp для большого потока сообщений. «Прочитать позднее» приходит на смену архиву
Это интересно
|Cadillac представил футуристичный концепт персонального транспорта будущего
|Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 с виджетами новостей и погоды
|TikTok ужесточил правила использования сервиса для подростков
|За дизайн автомобилей Geely будет отвечать выходец из Bentley
|Представлено игровое кресло будущего с гибким 60-дюймовым экраном
|Уникальный смартфон LG Rollable с раздвижным экраном — не просто концепт. Он выходит в этом году
|Koenigsegg разгоняет гиперкары до 300 км/ч перед продажей