Представлен первый датчик изображения Samsung с поддержкой 12-битного цвета

Компания Samsung Electronics представляет новейший 108-мегапиксельный датчик изображения для мобильных устройств, который получил название Samsung ISOCELL HM3. Этот датчик позволит получать более четкие и яркие изображения в сверхвысоком разрешении с поддержкой еще более быстрой автофокусировки и расширенным динамическим диапазоном.

Это датчик оптического формата 1/1,33 дюйма с размером пикселей 0,8 мкм. В технологии Super PD Plus используются микролинзы, оптимизированные для автоматической фокусировки, которые позволяют повысить точность на 50%.

Усовершенствованное решение фазовой автофокусировки (PDAF) помогает сохранять чёткий фокус даже на движущихся объектах, а также отлично работать в условиях недостаточной освещенности.

При смешанном освещении, например, при съёмке в конце туннеля, сенсор HM3 задействует технологию обработки изображения с расширенным динамическим диапазоном Smart ISO Pro. Технология Smart ISO Pro позволяет одновременно захватывать кадр как с высоким, так и с низким ISO, а затем объединяет их в одно изображение с 12-битной глубиной цвета и уменьшенным шумом. Поскольку данная технология не требует захватывать несколько кадров, как это делается при построении стандартного HDR-изображения, она значительно уменьшает артефакты при съемке движущихся объектов. Использование режима с низким уровнем шума улучшает светочувствительность на 50% по сравнению с предыдущими моделями.

Пиксели в этом датчике объединяются в блоках по 9 штук. 108-мегапиксельная матрица HM3 имитирует датчик изображения разрешением 12 мегапикселей с увеличенными пикселями размером 2,4 мкм, что позволяет повысить светочувствительность при съемке в темноте. Сенсор HM3 поддерживает плавные переходы между разрешениями 108 и 12 Мп. Энергопотребление нового датчика снижено на 6,5% в режиме предварительного просмотра.

Сенсоры Samsung ISOCELL HM3 уже поступили в массовое производство.