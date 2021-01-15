Samsung пообещала поддержку S Pen для других смартфонов Galaxy

Компания Samsung Electronics со временем расширит поддержку стилуса S Pen у своих смартфонов. Об этом сообщил представитель Samsung тематическому ресурсу SamMobile.

Точные модели, которые смогут работать с S Pen, пока не раскрываются. Представитель сообщил лишь о «дополнительных категориях устройств в будущем».

По неофициальным данным, поддержкой S Pen также обзаведётся серия складных смартфонов Galaxy Z Fold с гибкими экранами.

Напомним, Galaxy S21 Ultra стал первым смартфоном серии Galaxy S, получившим поддержку стилуса S Pen. В отличие от Galaxy Note, для Galaxy S21 Ultra стилус придётся покупать отдельно. Более того, пока предлагается только S Pen без поддержки Bluetooth - за 40 долларов или в комплекте с чехлом.

Позднее появится стилус S Pen Pro для Galaxy S21 Ultra с Bluetooth и функцией удалённого управления смартфоном. Такой стилус сможет работать не только с Galaxy S21 Ultra, но и со смартфонами серий Galaxy Note10/20 и планшетами Galaxy Tab S6/S7.