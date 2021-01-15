Финансовые новости
- |
- 15.01.21
- |
- 14:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Samsung пообещала поддержку S Pen для других смартфонов Galaxy
10:38 15.01.2021 |
Компания Samsung Electronics со временем расширит поддержку стилуса S Pen у своих смартфонов. Об этом сообщил представитель Samsung тематическому ресурсу SamMobile.
Точные модели, которые смогут работать с S Pen, пока не раскрываются. Представитель сообщил лишь о «дополнительных категориях устройств в будущем».
По неофициальным данным, поддержкой S Pen также обзаведётся серия складных смартфонов Galaxy Z Fold с гибкими экранами.
Напомним, Galaxy S21 Ultra стал первым смартфоном серии Galaxy S, получившим поддержку стилуса S Pen. В отличие от Galaxy Note, для Galaxy S21 Ultra стилус придётся покупать отдельно. Более того, пока предлагается только S Pen без поддержки Bluetooth - за 40 долларов или в комплекте с чехлом.
Позднее появится стилус S Pen Pro для Galaxy S21 Ultra с Bluetooth и функцией удалённого управления смартфоном. Такой стилус сможет работать не только с Galaxy S21 Ultra, но и со смартфонами серий Galaxy Note10/20 и планшетами Galaxy Tab S6/S7.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Витренко предложил закупать газ у «независимых компаний» из России
|Под лозунгами популистов разрушать основы государственности: Почему сокращение нардепов до 300 — это не об улучшении
|Банкиры отметили повышение спроса на американскую валюту со стороны населения
|Первая крымская победа: что означает решение ЕСПЧ о начале российской оккупации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Sony начала тестировать на публичных дорогах Европы концепт электромобиля Vision-S, представленный год назад
|Представлен первый датчик изображения Samsung с поддержкой 12-битного цвета
|Samsung пообещала поддержку S Pen для других смартфонов Galaxy
|Британец случайно выбросил диск с биткоинами на 287 млн долларов и теперь просит власти о помощи
|Xiaomi попала под санкции США, но есть разница с Huawei
|Новшество WhatsApp для большого потока сообщений. «Прочитать позднее» приходит на смену архиву
Это интересно
|Cadillac представил футуристичный концепт персонального транспорта будущего
|Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 с виджетами новостей и погоды
|TikTok ужесточил правила использования сервиса для подростков
|За дизайн автомобилей Geely будет отвечать выходец из Bentley
|Представлено игровое кресло будущего с гибким 60-дюймовым экраном
|Уникальный смартфон LG Rollable с раздвижным экраном — не просто концепт. Он выходит в этом году
|Koenigsegg разгоняет гиперкары до 300 км/ч перед продажей