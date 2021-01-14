Samsung впервые продемонстрировала скрытую под экраном камеру и первыми её получат не смартфоны

Компания Samsung впервые продемонстрировала свою технологию скрытой под экраном камеры, когда камера размещается под дисплеем и не видна «невооружённым» глазом.

Такие технологии разрабатывают несколько производителей смартфонов. Однако на полках магазинов на данный момент появился только один подобный смартфон - ZTE Axon 20 5G.

Это позволяет избавиться от разного рода вырезов, отверстий, модулей с выдвижными камерами, и других уловок, чтобы пользователь мог использовать максимальную площадь экрана и сам экран сделать максимально большим без увеличения габаритов устройства.

В новом видеоролике, опубликованным подразделением Samsung Display, показывается работа такой технологии в версии корейского производителя.

Однако есть нюанс - демонстрация делается не на смартфоне, а на ноутбуке с экраном OLED. Судя по всему, Samsung решила сначала потренироваться на ноутбуках и только потом перейти к смартфонам.