Смартфоны Samsung научились готовить. Запущен сервис SmartThings Cooking

Компания Samsung Electronics объявила о запуске нового сервиса SmartThings - SmartThings Cooking для своих смартфонов.

По словам производителя, SmartThings Cooking превратит готовку в «увлекательное кулинарное приключение». SmartThings Cooking работает через Whisk, интеллектуальную кулинарную платформу, приобретенную Samsung Next.

Алгоритм на основе Food AI от компании Whisk предлагает меню на всю неделю, составляет список необходимых продуктов и подключается к продуктовым магазинам, позволяя сразу же заказать продукты с экрана холодильника Family Hub или смартфона. Рецепты можно отправлять на синхронизированную технику Samsung для кухни, чтобы не допустить ошибок в готовке.

SmartThings Cooking рекомендует рецепты на основе вкусов и предпочтений пользователя, а также тех продуктов, которые есть под рукой.

Рецепты составлены так, чтобы упростить процесс приготовления, рассчитать время и объяснить каждый шаг, как на занятии по кулинарии. С помощью смартфона можно управлять приготовлением еды в одно касание, режимами приготовления, температурой и настройками времени, а также контролировать весь процесс, взглянув на экран устройства.