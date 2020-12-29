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На фоне налогового скандала Facebook закрывает свои компании в Ирландии
16:58 28.12.2020 |
Перед выходом на биржу в 2012 году Facebook оценила свои нематериальные активы в $6,5 млрд / Иллюстрация REUTERS
Facebook закрывает три своих холдинговых компании в Ирландии, которые использовались для хранения интеллектуальной собственности и ухода от уплаты налогов в США, Британии и ряде других стран.
Об этом сообщает The Guardian.
Входящие в Facebook компании по всему миру платили ирландской холдинговой компании за использование ее интеллектуальной собственности.
Решение Facebook закрыть ирландские подразделения и вернуть свою интеллектуальную собственность в США было принято вскоре после того, как Служба внутренних доходов США (IRS) подала на компанию в суд. В IRS заявили, что компания задолжала более $9 млрд из-за своего решения от 2010 года перенести прибыль в Ирландию.
Отмечается, что перед выходом на биржу в 2012 году Facebook оценила свои нематериальные активы в $6,5 млрд в 2010 году, но в IRS заявили, что реальная стоимость компании была втрое большей и составляла $21 млрд.
Решение о ликвидации трех ирландских холдинговых компаний Facebook было зарегистрировано Управлением регистрации ирландских компаний.
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