На фоне налогового скандала Facebook закрывает свои компании в Ирландии

Перед выходом на биржу в 2012 году Facebook оценила свои нематериальные активы в $6,5 млрд / Иллюстрация REUTERS

Facebook закрывает три своих холдинговых компании в Ирландии, которые использовались для хранения интеллектуальной собственности и ухода от уплаты налогов в США, Британии и ряде других стран.

Об этом сообщает The Guardian.

Входящие в Facebook компании по всему миру платили ирландской холдинговой компании за использование ее интеллектуальной собственности.

Решение Facebook закрыть ирландские подразделения и вернуть свою интеллектуальную собственность в США было принято вскоре после того, как Служба внутренних доходов США (IRS) подала на компанию в суд. В IRS заявили, что компания задолжала более $9 млрд из-за своего решения от 2010 года перенести прибыль в Ирландию.

Отмечается, что перед выходом на биржу в 2012 году Facebook оценила свои нематериальные активы в $6,5 млрд в 2010 году, но в IRS заявили, что реальная стоимость компании была втрое большей и составляла $21 млрд.

Решение о ликвидации трех ирландских холдинговых компаний Facebook было зарегистрировано Управлением регистрации ирландских компаний.