Китайский холдинг Alibaba стал объектом антимонопольного расследования

Срыв публичного размещения акций Ant Group в ноябре этого года был ещё «цветочками», поскольку основанный Джеком Ма (Jack Ma) холдинг Alibaba, как сообщили на этой неделе китайские регуляторы, будет подвергнут тщательному антимонопольному расследованию. Акции китайского гиганта на фоне этих новостей потеряли в цене 9 %.

Как отмечают многие мировые информационные агентства со ссылкой на служащую трибуной Китайской коммунистической партии газету People's Daily, антимонопольные меры формируют повестку дня высшего руководства страны, а честная конкуренция лежит в основе рыночной экономики. Монополия, по мнению этого издания, нарушает распределение ресурсов, причиняет вред участникам рынка и клиентам, а также препятствует техническому прогрессу. По словам источника, начатое в отношении Alibaba расследование не означает, что китайские власти изменили своё отношение к развитию интернет-бизнеса, они просто пытаются обеспечить здоровую атмосферу в этом сегменте. Отрасль не будет непрерывно и успешно развиваться, если допускать «беспорядочное и варварское расширение компаний», как отмечается в статье на страницах People's Daily.

По информации Bloomberg, основатель Alibaba и Ant Group Джек Ма (Jack Ma) был вызван на беседу с компетентными органами КНР, ему было рекомендовано не покидать пределы страны. Отдельным расследованием в отношении Ant Group займётся межведомственная комиссия, поскольку власти обеспокоены растущим влиянием этой финансовой платформы на различные сферы жизни китайцев. До 40 % выручки Ant Group приносят услуги в сфере микрокредитования. В ноябре компания рассчитывала выйти на публичное размещение акций, чтобы выручить около $35 млрд, но всё сорвалось в последний момент именно по инициативе китайских регуляторов. Официальные представители Ant Group заявили, что будут всемерно содействовать проводимому расследованию. Примечательно, что на фоне подобных новостей на Токийской фондовой бирже на 2,7 % снизился курс акций SoftBank Group - крупнейшего акционера Alibaba.