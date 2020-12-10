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Apple размышляет над тем, чтобы убрать кабель для зарядки из комплекта будущих iPhone
17:08 10.12.2020 |
Компания Apple начала проводить опросы среди пользователей iPhone 12. В одном из пунктов компания интересуется, как часто владельцы смартфонов пользуются аксессуарами, поставляемыми в комплекте, такими как кабель Lightning, инструмент для извлечения SIM-карты и даже наклейки с логотипом компании.
Вполне очевидно, что калифорнийская компания пытается выяснить, что ещё можно убрать из комплекта поставки грядущих смартфонов. Известно, что Apple является одним из главных борцов за экологию. В этом году компания лишила фирменные смартфоны комплектного адаптера для зарядки и проводных наушников. Вполне вероятно, что, руководствуясь результатами опросов, Apple может принять решение убрать из комплекта поставки iPhone даже USB-кабель, так как многие пользователи устройства имеют в запасе порой даже несколько кабелей от iPhone предыдущих поколений.
Стоит заметить, что примеру Apple следуют и другие производители смартфонов. Недавно в Сеть просочилась информация о том, что Samsung также решила исключить из комплекта поставки грядущих флагманов Galaxy S21 сетевые адаптеры для зарядки.
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