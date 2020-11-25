Xiaomi представила Poco M3 — смартфон с экраном Full HD+, тройной камерой, Snapdragon 662 и батареей на 6000 мА·ч

Бренд Poco, входящий в состав экосистемы Xiaomi, представил сегодня на международном рынке новый смартфон - Poco M3.

Ка и ожидалось, это очень доступная модель с нестандартным дизайном и аккумулятором большой ёмкости. Внешне Poco M3 напоминает модель OnePlus 8T Cyberpunk 2077, дебютиравшую недавно в Китае. Блок основной камеры визуально увеличен почти на всё ширину задней панели и выглядит очень необычно. Задняя панель при этом получила отделку «под кожу».

Как и ожидалось, это очень доступная модель с нестандартным дизайном и аккумулятором большой ёмкости. Внешне Poco M3 напоминает модель OnePlus 8T Cyberpunk 2077, дебютиравшую недавно в Китае. Блок основной камеры визуально увеличен почти на всё ширину задней панели и выглядит очень необычно. Задняя панель при этом получила отделку «под кожу».

Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Аппаратной основой стала SoC Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Помимо двух слотов для SIM-карт предусмотрен отдельный слот для карточек памяти формата microSD.

На смартфон установлена фирменная оболочка MIUI 12 на основе операционной системы Android 10. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C, аудиоразъём 3,5 мм и FM-радио. Размеры составляют 162,3 х 77,3 х 9,6 мм, а вес - 198 г.

Poco M3 предлагается в чёрном, жёлтом и синем цветах корпуса по цене 149 долларов за версию с 64 ГБ и 169 долларов за версию с 128 ГБ. Продажи стартуют 27 ноября как раз на «Чёрную пятницу». В этот день будет предлагаться скидка в 20 долларов.