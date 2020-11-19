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Apple согласна заплатить 113 млн долларов, чтобы уладить дело о намеренном замедлении смартфонов
23:39 18.11.2020 |
По данным Washington Post, компания Apple согласилась урегулировать иск, поданный против нее 34 штатами и округом Колумбия. В иске утверждалось, что компания намеренно замедляла смартфоны iPhone прежних лет выпуска, объясняя это ухудшением состояния аккумуляторов. Чтобы уладить дело, Apple согласна заплатить 113 млн долларов.
«Крупные технологические компании должны прекратить манипулировать потребителями и рассказать им всю правду о своей продукции и методах работы, - приводит источник слова Марка Брновича (Mark Brnovich), генерального прокурора штата Аризона. - Я стремлюсь привлечь к ответственности этих Голиафов высоких технологий, если они скрывают правду от своих пользователей».
В дополнение к штрафу от Apple потребуется разъяснить потребителям, как она следит за состоянием батареи и управляет питанием. Разъяснения должны быть доступны как в сети, так и на самом устройстве.
Скандал с замедлением вспыхнул в 2017 году, когда пользователи заметили, что производительность их смартфонов снизилась после обновления iOS. К декабрю того же года Apple призналась, что замедляет аппараты намеренно, но объяснила это заботой о пользователях: производитель якобы хотел предотвратить неожиданное выключение устройств из-за чрезмерного расхода их устаревших батарей. Позже компании пришлось принести извинения и предложить возмещение, но это не остановило судебные процессы.
Чтобы урегулировать один из исков, в марте этого года Apple согласилась заплатить до 500 млн долларов, а за месяц до этого французские регулирующие органы взыскали с компании штраф в размере 25 млн долларов.
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