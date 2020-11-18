Samsung планирует освоить выпуск 3-нм продукции в те же сроки, что и TSMC

На закрытом мероприятии в прошлом месяце представители Samsung Foundry заявили, что начать массовый выпуск 3-нм изделий южнокорейский производитель собирается в 2022 году, тем самым обеспечивая синхронность с основным конкурентом в лице TSMC. Подготовка к достижению этой цели уже идёт полным ходом.

Агентство Bloomberg сообщило, что Samsung Electronics на освоение передовых литографических процессов выделит $116 млрд, перед профильным подразделением компании поставлена задача исключить отставание от TSMC по темпам перехода на новые ступени литографии. Тайваньский конкурент неоднократно заявлял, что начнёт массовые поставки 3-нм продукции во второй половине 2022 года.

В подходах к освоению 3-нм технологии обеих компаний есть ключевые различия. Если TSMC рассчитывает сохранить структуру транзистора в рамках так называемой FinFET-компоновки, то Samsung делает ставку на кольцевой затвор (GAA, Gate-All-Around). С точки зрения корейского производителя, это обеспечит ему технологическое преимущество над конкурентом, который GAA-компоновку освоит не ранее перехода на 2-нм нормы. Главное, чтобы на пути освоения новой технологии не возникли существенные проблемы, которые поставят под удар всю инициативу.

По данным TrendForce, в 2019 году TSMC контролировала более половины рынка услуг по контрактному производству полупроводниковых изделий, ёмкость которого оценивается в $250 млрд. Корейская компания Samsung довольствовалась 18 % этого рынка, но её это явно не устраивает. Капитальные затраты TSMC в этом году могут достигнуть рекордных $17 млрд, а Samsung планирует потратить $26 млрд, но в последнем случае не вся сумма будет направлена на развитие бизнеса по контрактному производству чипов.

Ограниченные темпы экспансии производственных мощностей TSMC при опережающем росте спроса позволяют Samsung привлекать новых клиентов. По информации Bloomberg News, уже сейчас Samsung удалось получить столько заказов на выпуск 5-нм продукции, что их хватило бы на несколько лет непрерывной деятельности. Количество клиентов на контрактном направлении бизнеса Samsung в прошлом году выросло на 30 %, согласно данным анонимного представителя этой компании. Пока Samsung старается наращивать производственные мощности с опережением спроса, чтобы иметь запас для манёвра. В этом случае особое значение имеет способность Samsung получать литографические сканеры ASML в достаточных количествах, поскольку TSMC на правах крупнейшего их потребителя имеет возможность лоббировать свои интересы в ущерб другим игрокам рынка.