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Представлен 5-нм чип Samsung Exynos 1080 с трёхкластерной архитектурой для мощных смартфонов
17:29 13.11.2020 |
Компания Samsung официально представила процессор нового поколения Exynos 1080, рассчитанный на производительные смартфоны с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).
Изделие, производящееся по 5-нанометровой технологии, получило новую трёхкластерную архитектуру. В общей сложности задействованы восемь вычислительных ядер. Самый мощный узел содержит одно ядро ARM Cortex-A78 с тактовой частотой 2,8 ГГц. Ещё один блок объединяет три ядра ARM Cortex-A78, но их частота ниже - до 2,6 ГГц. Наконец, в состав третьего узла включён квартет ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 ГГц.
«Сердце» графической подсистемы - ускоритель Mali-G78 MP10. Поддерживается кодирование и декодирование видеоматериалов в формате 4К HEVC(H.265)/H.264/VP8/VP9 со скоростью до 60 кадров в секунду.
Возможна работа с дисплеями формата WQHD+ с частотой обновления до 90 Гц и FHD+ с частотой обновления до 144 Гц. Поддерживаются камеры с разрешением до 200 млн пикселей, а также двойные камеры в конфигурации 32 + 32 млн пикселей.
Среди прочего упомянуты контроллеры Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11ax, FM-радио, приёмник навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Устройства на базе Exynos 1080 могут оснащаться оперативной памятью LPDDR5/LPDDR4x, а также флеш-накопителями UFS 3.1.
Интегрированный модем 5G поддерживает работу в диапазонах ниже 6 ГГц и миллиметровых волн: в первом случае скорость передачи данных достигает 5,1 Гбит/с, во втором - 3,67 Гбит/с.
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