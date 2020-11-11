Apple показала массу приложений и игр, которые уже оптимизированы под Mac на фирменном процессоре M1

Apple во время прошедшей презентации рассказала о запуске 12 ноября macOS 11 Big Sur, переносе всех своих программ на родной код ARM и возможности запуска на новых Mac приложений iOS и iPadOS почти без изменений со стороны разработчиков. Но заодно компания анонсировала ряд первых сторонних приложений, оптимизированных для компьютеров Mac с чипами ARM.

Среди названного ПО были и громкие имена: Adobe Lightroom и Photoshop, DaVinci Resolve, Cinema 4D и так далее. Также во время презентации Apple показывала и другие программы: редактор кода Panic Nova; приложение для обучения детей программированию Hopscotch; ПО для видеосвязи Mmhmm; приложение для дизайна Shapr3D; игру-квест Beyond a Steel Sky; офисное ПО от Omni Group; инструмент Affinity Publisher; ПО по генеалогии MacFamilyTree; игру из серии Baldur's Gate и многое другое. Ранее Apple объявила, что Microsoft Word, Excel и PowerPoint также будут обновлены и будут напрямую исполняться на новых компьютерах Mac, без эмулятора Rosetta 2.

Apple не сообщила даты выпуска большинства этих приложений, но сообщила, что Lightroom выйдет в следующем месяце, а Photoshop - в начале следующего года.

Напомним: некоторые из компьютеров Mac нового поколения построены на базе процессоров Apple M1 с архитектурой ARM, так что старое ПО, созданное под процессоры Intel x86, будет исполняться на новых компьютерах только посредством эмуляции через Rosetta 2. Apple утверждает, что её эмулятор работает эффективно, но всё же программы, скомпилированные под ARM, разумеется, будут исполняться гораздо лучше.

Но для этого каждому разработчику придётся переделывать, тестировать и перевыпускать своё ПО под новые компьютеры Mac. Лидер отдела ПО в Apple Крейг Федериги (Craig Federighi) ранее заявлял, что подавляющее большинство разработчиков справятся с переносом своих программ на новые Mac за несколько дней. Но, думается, разработчикам сложного ПО потребуется выполнить гораздо больше работы.

Для Apple крайне важно быстро перенести самое популярное ПО на свои новые компьютеры Mac. Если ключевые приложения, на которые полагаются люди, не будут работать должным образом, эти машины перестанут быть полезными для людей, желающих купить новые компьютеры. Это особенно касается приложений для творчества и офисного ПО вроде пакетов Adobe Creative Cloud и Microsoft Office Suite.

Первый раунд анонсированных приложений говорит о том, что Apple на правильном пути. Photoshop и Lightroom очень важны для фотографов; DaVinci Resolve, Final Cut Pro и Cinema 4D - основные инструменты для монтажа и работы с видео; и Microsoft Office остаётся невероятно популярным набором офисных инструментов. Этот список не исчерпывает всех популярных профессиональных приложений, но начало положено, даже если у большинства из них ещё нет точной даты выпуска.

Некоторую компенсацию владельцы новых Mac получат благодаря переносу мобильных приложений с iPhone и iPad. Поскольку в основе новых Mac, смартфонов и планшетов Apple лежат чипы ARM, перенос такого ПО требует лишь оптимизаций интерфейса (в конце концов, они обычно создавались для сенсорного ввода, а не для использования с клавиатурой и мышью). Apple, впрочем, утверждает, что «многие» приложения для iOS и iPadOS будут работать без всяких изменений и среди прочего показала Procreate и HBO Max.