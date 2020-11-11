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Совершенно новая macOS Big Sur выйдет уже 12 ноября: глубокая оптимизация под ARM, поддержка iOS-приложений и прочее
12:13 11.11.2020 |
В июне Apple представила Mac OS 11 Bug Sur - самое существенное обновление своей настольной ОС за последний десяток лет. Изменение нумерации с 10.X на 11.0 волне заслуженное: платформа приносит не только массу новшеств и изменений в дизайне, но и прокладывает дорогу в светлое будущее - без Intel и x86.
Интерфейс претерпел массу изменений и стал гораздо ближе к мобильным операционным системам Apple. Что касается перехода на архитектуру ARM, в новую ОС интегрирован эмулятор Rosetta 2, позволяющий запускать на новых компьютерах приложения, разработанные как для машин с процессорами Intel, так и для мобильных ОС компании. Предыдущая версия Rosetta входила в состав Mac OS X 10.6 Snow Leopard, выпущенной в 2009 году, которая ознаменовала полный отказ от процессоров PowerPC, которые использовались в компьютерах Mac до перехода на платформу Intel.
На вчерашнем мероприятия Apple представила первую собственную однокристальную систему M1, созданную с прицелом на настольные компьютеры. И macOS Big Sur полностью оптимизирована под эту платформу. Например, Mac теперь мгновенно пробуждается при включении, по аналогии с iPhone или iPad.
Также компания обещает максимально быструю работу ПО на новой ОС, включая обновлённый браузер Safari. По словам Apple, браузер стал в 1,5 раза быстрее исполнять javascript и стал вдвое отзывчивее на M1 в сравнении с предыдущими MacBook с чипом Intel.
Частично прирост обусловлен унифицированной памятью M1: процессор и графика получают общий доступ к ОЗУ и тесно взаимодействуют - всё это активно используется для ускорения работы. Благодаря высокой производительности M1, а также оптимизациям и использованию технологий вроде низкоуровневого API Metal даже сложные задачи исполняются быстрее: это, например, 3D-анимация, редактирование видео в формате RAW, цветокоррекция в 6K и тому подобное.
Apple отметила, что macOS Big Sur оптимизирована под максимально эффективную работу: платформа умеет интеллектуально переключать задачи между производительными ядрами ЦП и энергоэффективными (как современные мобильные ОС вроде iOS или Android) в зависимости от текущей нагрузки и нужд. Это приводит к тихой работе в простых задачах и увеличению времени автономной работы ноутбуков.
Разумеется, используются и функции безопасности чипа M1: это и защищённая загрузка, и автоматическое шифрование данных всех файлов, и средства защиты при исполнении кода. Apple утверждает, что связка M1 и новой macOS обеспечивает самое защищённое окружение среди доступных на рынке персональных компьютеров.
Стоит сказать, что Apple уже оптимизировала все свои приложения под архитектуру ARM - это не только ПО, идущее в комплекте с macOS, но вообще все программы, выпускаемые купертинским гигантом: Pages, Numbers, Keynote, GarageBand, iMovies, Logic Pro и так далее. Даже тяжёлое ПО вроде Final Cut Pro получило преимущества: на M1 рендеринг сложных задач будет в 6 раз быстрее, чем на старых мобильных чипах Intel.
Но это не всё: Apple также представила концепцию универсальных приложений (да, звучит знакомо, в духе Microsoft). Такие программы могут исполняться напрямую на Apple ARM и Intel x86 - в зависимости от используемого Mac, без всякой эмуляции. Разумеется, такого ПО пока относительно мало, но оно уже есть, а будет только больше. Более того, эмулятор Rosetta 2, по словам Apple, очень эффективно исполняет старое ПО x86 без обновления до универсального приложения. По словам Apple, благодаря Metal наиболее требовательные к графике приложения x86 работают на M1 даже более быстро, чем на старых Mac со встроенной графикой.
Наконец, впервые пользователи Mac получат возможность запускать любимые приложения для iOS и iPad OS прямо на Mac, без какой-либо эмуляции. Таким образом, macOS Big Sur получает доступ к массе оптимизированного, хотя и мобильного в своей основе, программного обеспечения и множеству игр.
Apple также пообещала запустить MacOS 11 Big Sur уже 12 ноября. Разумеется, массу новшеств получат и существующие владельцы Mac. Подробнее о них можно почитать на сайте Apple.
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