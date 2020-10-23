Xiaomi представила новую умную кровать

Xiaomi представила новую модель умной кровати под названием 8H Milan Smart Electric Bed Pro, которая приходит на смену прошлогодней 8H Milan Smart Electric Bed. Умная кровать 8H Milan Smart Electric Bed Pro предлагается по цене 735 долларов, а поставки должны начаться 1 декабря.





Электрическая умная кровать оснащена механизмом, который позволяет пользователям независимо контролировать как верхнюю, так и нижнюю части. Оригинальная кровать 8H Milan Smart Electric Bed поддерживает пять комфортных режимов, интеллектуальное голосовое управление и другие функции. В новой версии 8H Milan Smart Electric Bed Pro увеличено с двух до четырёх количество двигателей. Кроме того, умная кровать оснащена новой системой медленного подъёма и опускания. Она также имеет несколько новых функций, направленных на улучшение качества сна.

8H Milan Smart Electric Bed Pro содержит удобный пружинный матрас, который имеет разную жёсткость для разных частей тела, оказывая правильную поддержку по всему телу.





Управлять можно с помощью пульта дистанционного управления, приложения Mijia с телефона или при помощи голосового помощника XiaoAI. Матрас имеет режим чтения, сна, горизонтального положения, режим невесомости и режим просмотра телевизора.