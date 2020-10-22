Xiaomi представила умный выключатель с голосовым управлением

Компания Xiaomi продолжает расширяет перечень своих фирменных устройств умного дома, представив умный выключатель Xiaomi Mijia Smart Switch. Устройство доступно с одной и с двумя кнопками по цене 7 и 8 долларов соответственно.

Особенностью Xiaomi Mijia Smart Switch является то, что он может работать как обычный выключатель, но при этом пользователи также могут управлять им удалённо со смартфона. Таким образом, вы можете, например, с лёгкостью выключить свет, не вставая из тёплой постели перед сном. Также к особенностям устройства относятся подключение по Bluetooth Mesh и поддержка голосового управления.

Что касается долговечности, Xiaomi утверждает, что переключатель успешно прошел испытание на 80 000 включений и отключений. Его корпус выполнен из огнестойкого материала. Этот умный выключатель можно использовать для управления энергосберегающими лампами с мощностью минимум 3 Вт.

Устройство поступит в продажу 7 ноября.