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iPhone 12 и iPhone 12 Pro всухую проиграли Android-смартфонам по времени работы в сетях 5G
12:05 21.10.2020 |
Авторитетное издание Tom's Guide новенькие iPhone 12 и iPhone 12 Pro с другими популярными Android-смартфонами по времени работы без подзарядки в сетях пятого поколения.
В сравнению приняли участие iPhone 11, iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus 5G, OnePlus 8T 5G и Google Pixel 5. Стоит отметить, что смартфоны серии iPhone 11 не поддерживают работу в сетях 5G, но iPhone 12 и iPhone 12 Pro также проверили в сети 4G.
По условиям тестирования на полностью заряженных смартфонах непрерывно просматривали веб-страницы, открывая новую каждые 30 секунд, пока батарея полностью не разрядится.
Судя по результатам, время работы iPhone 12 в сети 5G составляет 8 часов 25 минут, что почти на 3 часа меньше, чем время использования iPhone 11 в сети 4G. Даже если использовать iPhone 12 в режиме 4G, время автономной работы будет меньше, чем у iPhone 11, почти на час.
Время работы iPhone 12 Pro выше в сети 5G составляет 9 часов 6 минут, что на 1 час 18 минут меньше, чем в сети 4G у iPhone 11 Pro. Когда iPhone 12 Pro был перевели в режим 4G, время автономной работы увеличилось на 1 час, его можно было использовать в течение 11 часов и 24 минут.
Среди Android-смартфонов победителем стал OnePlus 8T 5G, который проработал 10 часов 31 минуту с экраном в режиме 60 Гц, как у iPhone 12 и iPhone 12 Pro.
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