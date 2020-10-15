Представлен первый iPhone с поддержкой 5G. iPhone 12 получил культовый дизайн iPhone 4 и безрамочный экран OLED

Самым первым новшеством, на которое Apple обратила внимание, стала появившаяся поддержка сотовых сетей пятого поколения 5G - впервые в линейке.

Первым в серии была представлена базовая версия iPhone 12. Смартфон, действительно получил дизайн с отсылками к культовому iPhone 4, но при этом с почти безрамочным экраном и хорошо узнаваемой «чёлкой».





Смартфон оснащается 6,1-дюймовым экраном OLED, впервые для условно недорогой модели. Экран под названием Super Retina XDR получил разрешение 2532x1170 пикселей.

Основная камера осталась двойной c двумя 12-мегапиксельными ультраширокоугольным и широкоугольным модулями. Последний улавливает на 27% больше света улучшенные и обещает качественные фото при плохом освещении.

Также используется новая шестиядерная однокристальная система A14 Bionic, созданная с использованием 5-нанометровой технологии производства. Как отмечает Apple, вычислительная и графическая производительность A14 Bionic до 50% выше по сравнению с «некоторыми другими» смартфонами.

Предусмотрена защита от воды (IP68). По сравнению с iPhone 11 смартфон стал на 11% тоньше и на 16% легче. Размеры составляют 146,7 x 71,6 x 7,4 мм. Поддерживается новая система магнитной беспроводной зарядки Magsafe.

iPhone 12 предлагается в пяти вариантах расцветок, включая чёрный, белый, красный, зелёный и синий. Цена на iPhone 12 стартует от 799 долларов в США. Приём предварительных заказов начнётся 16 октября, в пятницу. А открытые продажи - 23 октября.

Как сообщили в торговой сети "Алло", iPhone 12 mini может обойтись по цене от 22 999 грн. За iPhone 12 придется отдать от 25 999 грн. Флагманский iPhone 12 Pro будет стоить от 36 999 грн, а iPhone 12 Pro Max - от 41 999 грн.