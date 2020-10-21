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Первые очки Apple с микродисплеями Sony уже в 2021 году
10:00 21.10.2020 |
Японское издание Nikkan Kogyo Shimbun сообщает, что Apple работает с Sony над технологией отображения, которая будет использоваться в её гарнитуре дополненной реальности.
Nikkan Kogyo Shimbun утверждает, что поставка микродисплев для гарнитуры Apple станет важным источником доходов Sony в ближайшие годы. По имеющейся информации, дисплей отличается высоким качеством изображения при очень компактных размерах.
Sony получила заказ на микродисплей с органической EL-панелью. Он отличается высоким качеством изображения, небольшими размерами и массой. Новые устройства дополненной и виртуальной реальности используют оптическую технологию для проецирования изображений, отображаемых на дисплее, на линзу перед глазами.
Кроме того, в новом сообщении говорится, что гарнитура Apple может быть выпущена уже в 2021 году. Совсем недавно Bloomberg сообщил, что Apple выпустит гарнитуру дополненной реальности, предназначенную для игр, где-то в 2022 году, а сам продукт потенциально может быть анонсирован уже в 2021 году.
На данный момент ожидается, что Apple разрабатывает два продукта: AR-гарнитуру для игр и изящные очки дополненной реальности. Игровая гарнитура якобы объединит в себе лучшие технологии AR и VR, чтобы предложить впечатляющие игровые возможности и VR-контент.
Тонкие и лёгкие очки будут ориентированы на повседневное использование для навигации, получения информации о предметах и так далее.
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