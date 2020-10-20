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Apple запустила Music TV
17:04 20.10.2020 |
Компания Apple запустила новый сервис - Apple Music TV. Фактически, это потоковый сервис в стиле MTV с музыкальными видео, живыми шоу и различными мероприятиями, который вещает каждый день 24 часа в сутки.
На данный момент он доступен для американских пользователей бесплатно через приложения Apple Music и Apple TV. В последнем придётся отмотать ленту контента вниз, чтобы добраться до раздела Apple Music TV. А в Apple Music раздел Apple Music TV можно найти на вкладке Browse (Обзор).
На момент запуска, Apple Music TV предлагает сотню самых популярных песен в США, в четверг пользователи смогут посмотреть празднование в честь запуска нового альбома певца Брюса Спрингстина (Bruce Springsteen), а в пятницу - на Apple Music TV эксклюзивно пройдёт премьера двух музыкальных видеоклипов - на песню 777 Joji (Джордж Кусуноки Миллер) и Gorgeous рэпера Saint Jhn (Карлос Сент-Джон).
Apple обещает каждую пятницу представлять на Apple Music TV новые видеоклипы.
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