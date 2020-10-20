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iPhone и Android научились воспроизводить игры с Xbox. Вышла стабильная версия приложения Xbox
13:59 20.10.2020 |
Сегодня Microsoft выпустила на Android и iOS стабильную версию своего приложения, которое позволит пользователям удаленно играть в свои игры Xbox на своих смартфонах с помощью функции потоковой передачи.
Microsoft тестирует эту функцию в течение последних нескольких недель, впервые предложив её бета-тестерам ещё в сентябре. Особенности новой версии:
* Подключайте новые консоли и ставьте игры в очередь
* Играйте удаленно с консоли
* Просматривайте игровые клипы и скриншоты и делитесь ими
* Общайтесь с друзьями на разных устройствах
Новый вариант потоковой трансляции Xbox отличается от сервиса Microsoft xCloud, который ещё не доступен на устройствах Apple из-за политики компании в отношении облачных игр. xCloud предназначен для потоковой передачи игр напрямую с серверов Microsoft, в то время как опция потоковой передачи Xbox требует, чтобы пользователи подключили свои устройства к консолям Xbox.
Обновлённое приложение Microsoft Xbox похоже на приложение PS4 Remote Play, которое Sony предлагает на iPhone и iPad. Как и приложение Xbox, Remote Play позволяет пользователям PlayStation играть в игры для PS4 через Wi-Fi на устройстве Apple.
Для функции потоковой передачи требуется активированный Xbox One или Xbox Series X/S в режиме Instant-On, а также соединение Wi-Fi 5 ГГц или LTE/5G, обеспечивающее скорость загрузки 10 Мбит/с.
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