Автопилот Tesla можно взломать с помощью рекламного ролика на билборде

Ученые израильского Университета имени Бен Гуриона, последние два года работавшие над выявлением уязвимостей технологий машинного зрения, опубликовали результаты своих исследований. По их мнению, сбить с толку автопилот Tesla можно при помощи электронных дорожных щитов, если запустить на них нужную информацию.

Они сымитировали взлом билборда и дистанционно подключились к нему. После этого в рекламный ролик добавили фейковый дорожный знак с ограничением скорости.

Выяснилось, что автопилоту «Теслы» требуется всего 0,42 секунды, чтобы отреагировать на изменение картинки. Это чревато аварийными ситуациями на дороге, ведь другие водители не успевают с такой скоростью среагировать на изменений окружающей среды.

«Водитель этого даже не заметит. Так что чья-то машина может просто отреагировать, и никто не поймет почему», - рассказал один из авторов исследования Исроэль Мирский.

Подчеркивается, что этот поддельный знак смог ввести в заблуждение даже последнюю версию системы помощи водителю Tesla.

Эксперты выразили обеспокоенность, что такие атаки не требуют специальных знаний и сложного оборудования, а провести их можно дистанционно.

