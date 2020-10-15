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Автопилот Tesla можно взломать с помощью рекламного ролика на билборде
23:29 15.10.2020 |
Ученые израильского Университета имени Бен Гуриона, последние два года работавшие над выявлением уязвимостей технологий машинного зрения, опубликовали результаты своих исследований. По их мнению, сбить с толку автопилот Tesla можно при помощи электронных дорожных щитов, если запустить на них нужную информацию.
Они сымитировали взлом билборда и дистанционно подключились к нему. После этого в рекламный ролик добавили фейковый дорожный знак с ограничением скорости.
Выяснилось, что автопилоту «Теслы» требуется всего 0,42 секунды, чтобы отреагировать на изменение картинки. Это чревато аварийными ситуациями на дороге, ведь другие водители не успевают с такой скоростью среагировать на изменений окружающей среды.
«Водитель этого даже не заметит. Так что чья-то машина может просто отреагировать, и никто не поймет почему», - рассказал один из авторов исследования Исроэль Мирский.
Подчеркивается, что этот поддельный знак смог ввести в заблуждение даже последнюю версию системы помощи водителю Tesla.
Эксперты выразили обеспокоенность, что такие атаки не требуют специальных знаний и сложного оборудования, а провести их можно дистанционно.
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