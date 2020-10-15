Представлены iPhone 12 Pro и 12 Pro Max - самые большие iPhone в истории с лидаром и кинематографической съёмкой

В рамках прошедшей цифровой презентации Apple представила новые смартфоны. Помимо базовых моделей iPhone 12 и 12 Mini были выпущены также флагманы: 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max - оба придут на смену аналогичным по наименованию аппаратам серии iPhone 11 (5,8" и 6,5" соответственно).





Они тоже получили поддержку 5G и обновлённый дизайн со сверхпрочным стеклом с двух сторон Corning Ceramic Shield (в 4 раза более устойчиво к падениям) и раму из нержавеющей стали (она выступает в качестве антенны 5G). Apple заявила, что антенна - лучшая в мире и поддерживает максимум диапазонов.

Аппараты получили OLED-дисплеи Super Retina XDR (разрешение возросло до 2778 × 1284 у iPhone 12 Pro Max и до 2532 × 1170 у Pro, яркость достигает 1200 нит, контрастность - 2 000 000:1), но вырез под массив лицевых датчиков TrueDepth остался. Смартфоны выйдут в серебристом, графитовом, золотистом и синем цветовых исполнениях (последнее придёт на смену прошлогоднему зелёному). Заявлена защита от пыли и влаги IP68, а также возможность погружения на глубину до 6 метров в течение 30 минут.

Используется новая 5-нм 6-ядерная однокристальная система Apple A14 Bionic (11,8 млрд транзисторов, на 40 % больше, чем в A13). По сравнению с A13 новый чип быстрее на 50 % в задачах ЦП и ГЦ. Количество нейроблоков увеличилось вдвое, до 16 - производительность возросла на 80 %, а в задачах машинного обучения - на 70 %. Процессор обработки изображений, по словам Apple, обходит конкурентов на несколько поколений, обеспечивая непревзойдённое качество фото и видео - он работает в связке с CPU, GPU и нейроблоками при обработке данных.

Существенно улучшен был и массив камер: Apple добавила к трём обычным модулям лидар, который мы ранее видели в планшетах iPad Pro 2020. Этот датчик способен точно строить карту глубины сцены на расстоянии до 5 метров и получает информацию об окружении. Работает он внутри и снаружи помещений и позволяет более эффективно создавать дополненную реальность или выполнять другие 3D-задачи, связанные с камерами. В частности, фокусировка при плохом освещении работает в 6 раз быстрее, а также улучшается работа следящего автофокуса и достоверность эффекта боке.

Три тыльные камеры iPhone 12 Pro представлены следующими компонентами:

* обычный 12-Мп модуль - диафрагма f/1,6, 7-элементный 26-мм объектив в 35-мм эквиваленте, оптическая стабилизация, 100 % покрытие матрицы датчиками автофокуса;

* широкоугольный 12-Мп модуль - диафрагма f/2,6, 5-элементный 13-мм объектив с углом обзора в 120 градусов;

* 12-Мп телефотомодуль, диафрагма f/2, 6-элементный 52-мм объектив (2-кратный зум), оптическая стабилизация.

У iPhone 12 Pro Max отличается телефотомодуль - он предлагает 2,5-кратный оптический зум, но при чуть меньшей светосиле (f/2,2). Основная камера тут тоже лучше: сенсор на 47 % больше, то есть она более чувствительная, а также получила более качественную стабилизацию по сдвигу сенсора, которая может выполнять до 5000 коррекций в секунду.

Теперь смартфоны получили возможность сохранять в формат Apple ProRAW (выпущен соответствующий API) - он позволяет объединить продвинутые возможности обработки RAW с технологиями Deep Fusion и Smart HDR на основе вычислительной фотографии и многокадровой обработки. Видео тоже стало куда лучше: поддерживается запись в 4K при 60 кадрах/с, причём в 10-бит режиме HDR - Dolby Vision HDR. Более того, на самом смартфоне можно редактировать такие видео. Режиссёр Эммануэль Любецки (Emmanuel Lubezki) снял короткометражку, чтобы показать видеовозможности iPhone 12 Pro - Apple показала её на презентации.

Новшеством в этом году стало также исключение обычного адаптера питания и проводных наушников EarPods из комплекта поставки (только кабель Lightning - USB-C). Вряд ли это большая потеря, но всё же покупать эти вещи придётся отдельно новым пользователям смартфонов Apple. Компания объясняет это заботой об окружающей среде за счёт уменьшения упаковки, но все всё понимают.

Как сообщили в торговой сети "Алло", iPhone 12 mini может обойтись по цене от 22 999 грн. За iPhone 12 придется отдать от 25 999 грн. Флагманский iPhone 12 Pro будет стоить от 36 999 грн, а iPhone 12 Pro Max - от 41 999 грн.