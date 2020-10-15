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Представлен iPhone 12 mini – самый дешевый и самый компактный смартфон линейки. С экраном OLED и поддержкой 5G
18:26 15.10.2020 |
Компания Apple представила iPhone 12 mini - самую компактную модель новой линейки. По слухам, этот смартфон должен был оказаться самой «обделенной» моделью серии - без поддержки 5G. По факту же оказалось, что поддержка 5G есть. Более того, по ключевым характеристикам (за исключением габаритов и емкости аккумуляторной батареи) эта модель не отличается от старшего iPhone 12: даже поддерживается магнитная беспроводная зарядка MagSafe!
iPhone 12 mini получил экран Super Retina XDR OLED диагональю 5,4 дюйма разрешением 2340 х 1080 пикселей с кадровой частотой 60 Гц. В основе аппаратной платформы лежит самая мощная в мире мобильная SoC - Apple A14. Она же и первая в мире 5-нанометровая однокристальная система. Объем оперативной памяти составил приличные (для Apple) 4 ГБ.
Система основной камеры представлена двумя 12-мегапиксельными модулями, с обычным и сверхширокоугольным объективами. Диафрагма основного - F/1,6. Камера поддерживает все новые функции камеры iPhone 12 - Deep Fusion 2, Smart HDR 3, Night Mode Timelapse, Dolby Vision. Смартфон поддерживает запись видео 4К с частотой 60 к/си замедленное видео Full HD с частотой 240 к/с.
iPhone 12 mini поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, но в комплекте нет ни зарядного устройства, ни наушников. Емкость встроенной аккумуляторной батареи - 2227 мА·ч. Заявленная автономность при воспроизведении видео - до 15 часов, при прослушивании аудио - до 50 часов.
Габариты и масса iPhone 12 mini - 131,5 x 64,2 x 7,4 мм и 133 грамма. Новинка поступит в продажу не скоро - через месяц, 13 ноября. Судя по всему, Apple пока не имеет достаточно объема складских запасов своих новых iPhone 12. Предварительные заказы начнут принимать 6 ноября. Цены уже объявлены: iPhone 12 mini с 64 ГБ флэш-памяти - $700, 128 ГБ - $750, 256 ГБ - $850.
Как сообщили в торговой сети "Алло", iPhone 12 mini может обойтись по цене от 22 999 грн. За iPhone 12 придется отдать от 25 999 грн. Флагманский iPhone 12 Pro будет стоить от 36 999 грн, а iPhone 12 Pro Max - от 41 999 грн.
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