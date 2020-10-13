Samsung придумала невероятный гибрид смартфона, планшета и мини-ноутбка с гибким экраном

Компания Samsung размышляет над смартфоном с очень необычной складной конструкцией. Речь, как сообщает ресурс LetsGoDigital, идёт об аппарате, который можно трансформировать в планшет с несколькими режимами использования.

Информация об устройстве обнародована на сайте Ведомства по интеллектуальной собственности Южной Кореи (Korean Intellectual Property Office, KIPO). Патентные иллюстрации и качественные рендеры, созданные LetsGoDigital в партнёрстве с итальянским дизайнером Snoreyn, дают представление об уникальном гаджете.

Как можно видеть, смартфон получит гибкий дисплей двойного складывания. Его две боковые части будут загибаться назад, как бы опоясывая устройство. Таким образом, этот экран будет всегда оставаться снаружи, а пользователь сможет взаимодействовать с его фронтальной и тыльными секциями.

Разложив аппарат, владелец сможет превратить его в планшет. Более того, гаджет можно будет изогнуть в виде буквы «L»: в этом случае нижняя часть корпуса с экраном будет выполнять функции подставки и виртуальной клавиатуры.

Г

ибкий дисплей предусматривает наличие небольшого отверстия для одинарной камеры. Теоретически в тыльной части корпуса может быть установлена многомодульная камера.

Увы, пока столь невероятный смартфон существует только на бумаге. О планах Samsung по созданию его коммерческой версии ничего не сообщается.