Судья по иску Epic Games против Apple предупредила о последствиях для Microsoft, Sony и Nintendo

Окружной судья США Ивонна Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzales Rogers), которая занимается делом Epic Games против Apple, предупредила о возможных последствиях разбирательства для производителей консолей. Она заявила, что Microsoft, Sony и Nintendo управляют похожими сервисами.

Epic Games утверждала в иске, что мобильные устройства отличаются от других платформ, потому что им не нужно подключение к розетке и отдельные экраны. Наличие вышеупомянутых параметров исключает возможность мобильной игры.

Роджерс отклонила аргумент Epic, заявив, что платформы могут быть похожи с точки зрения потребителя. Она отметила, что в судебной практике США нет нужного прецедента, который объяснил бы разницу между подобными сервисами. Тем не менее, судья подчеркнула, что важно получить больше информации о работе платформ Sony, Microsoft и Nintendo, чтобы выяснить, могут ли они заменить iOS-устройства.

Ранее судья Роджерс назначила дату разбирательства по делу - суд пройдёт в мае 2021 года. Кроме того, она разрешила Apple не допускать королевскую битву Fortnite в App Store, но запретила удалять из сервиса Unreal Engine. Последнее она посчитала излишним шагом.