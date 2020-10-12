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Судья запретил Apple вредить бизнесу Epic Games
10:00 12.10.2020 |
Федеральный судья в Калифорнии вчера постановил, что компания Apple может запретить в своем магазине приложений доступ к игре Fortnite разработки Epic Games, но не должна наносить вред бизнесу Epic, связанному с выпуском инструментов для разработчиков, включая программное обеспечение Unreal Engine, используемое в сотнях других игр.
«Суд поддерживает свои выводы из временного запретительного предписания и настоящим частично предоставляет и частично отклоняет ходатайство Epic Games о предварительном судебном запрете», - сказано в постановлении.
В прошлом месяце компания Epic Games подала запрос на предварительное судебное предписание, чтобы вернуть игру Fortnite в App Store и восстановить учетную запись разработчика, ранее удаленную Apple.
Ранее Epic подала в суд на Apple, заявив, что комиссия 30%, удерживаемая App Store с покупок в приложениях, в сочетании с полным контролем Apple над тем, какие приложения пользователи могут загружать на свои устройства, представляет собой антиконкурентное поведение. Этому предшествовала попытка Epic предложить пользователям альтернативный вариант платежей в популярной игре Fortnite. Компания Apple не разрешает такие альтернативы и потому она удалила из App Store игру, а позже - и учетные записи разработчиков Epic, что ударило по бизнесу Epic, связанному с продажей программного обеспечения, используемого для создания игр.
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