AMD показала, что Radeon RX 6000 легко справится с играми в 4K

Под конец презентации процессоров Ryzen 5000-й серии компания AMD подогрела интерес публики к и без того самому ожидаемому своему продукту - видеокартам Radeon RX 6000-й серии. Компания показала возможности одной из грядущих видеокарт в игре Borderlands 3, а также назвала показатели производительности ещё в нескольких играх.





Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) не уточнила, какая именно видеокарта использовалась для записи демонстрации, уточнив лишь, что компанию ей составил новейший процессор Ryzen 9 5900X. Игра Borderlands 3 была запущена с максимальными настройками графики в разрешении 4K (3840 × 2160 точек), так что, по всей видимости, речь идёт о флагманском ускорителе. Картинка действительно выглядит очень хорошо, а кадровая частота составила 61 FPS.

Также AMD привела показатели неназванной видеокарты в играх Call of Duty: Modern Warfare и Gears of War 5, также с максимальными настройками графики в разрешении 4K. В первом случае графический ускоритель обеспечил 88 FPS, а во втором - 73 FPS.

Полноценная презентация видеокарт Radeon RX 6000-й серии на чипах Navi 2X с архитектурой RDNA 2 состоится меньше, через три недели - 28 октября.