AMD представила процессоры Ryzen 5000 на базе Zen 3: превосходство по всем фронтам и в играх тоже

Как и ожидалось, на завершившейся только что онлайн-презентации компания AMD анонсировала процессоры Ryzen 5000-й серии, относящиеся к поколению Zen 3. Как обещает компания, на этот раз ей удалось совершить ещё больший скачок в производительности, чем при выпуске предыдущих поколений Ryzen. Благодаря этому новинки должны стать самыми быстрыми решениями на рынке не только в вычислительных задачах, но и в играх, - по крайней мере так обещает сама AMD.

Модельный ряд процессоров Ryzen 5000, с которым компания выходит на рынок, включает в себя четыре модели: 16-ядерный Ryzen 9 5950X, 12-ядерный Ryzen 9 5900X, 8-ядерный Ryzen 7 5800X и 6-ядерный Ryzen 5 5600X. Все эти процессоры поступят в продажу 5 ноября. Полные характеристики представлены в таблице:

Модель Ядра/ потоки TDP, Вт Частота, ГГц L3-кеш, Мбайт Комплектный кулер Цена Ryzen 9 5950X 16/32 105 3,4-4,9 64 Нет $799 Ryzen 9 5900X 12/24 105 3,7-4,8 64 Нет $549 Ryzen 7 5800X 8/16 105 3,8-4,7 32 Нет $449 Ryzen 5 5600X 6/12 65 3,7-4,6 32 Wraith Stealth $299

В характеристиках новинок обращают на себя внимание две вещи. Во-первых, несмотря на использование при производстве Ryzen 5000 следующей версии 7-нм техпроцесса TSMC, тактовые частоты остались почти такими же, как и были у процессоров прошлого поколения. Фактически AMD смогла поднять лишь только максимальные частоты в турборежиме у 12- и 16-ядерных процессоров за счёт очередных оптимизаций технологии Precision Boost. Базовые же частоты у всех новинок, напротив, даже снизились.

Во-вторых, при этом AMD не постеснялась увеличить официальные цены Ryzen 5000. Представители семейства Ryzen 3000 с аналогичным числом ядер стоили в момент своего анонса на $50 дешевле.

Впрочем, поступить таким образом AMD посчитала себя вправе благодаря тому, что основанные на архитектуре Zen 3 процессоры стали значительно быстрее своих предшественников. Как было сказано на презентации, 12-ядерный Ryzen 9 5900X на впечатляющие 26 % быстрее, чем Ryzen 9 3900XT в играх, а 16-ядерный Ryzen 9 5950X стало возможным назвать процессором с самой высокой однопоточной и многопоточной производительностью среди всех массовых предложений.

Более того, по утверждениям AMD, игровая производительность теперь не является слабым местом на фоне процессоров Intel. Про тот же Ryzen 9 5900X компания говорит, что он в среднем на 7 % опережает Core i9-10900K в играх в разрешении 1080p.

Столь существенный прогресс объясняется значительными изменениями на уровне внутреннего строения: унифицированные CCX-модули теперь состоят из восьми ядер и включают 32 Мбайт L3-кеша. Это снижает задержки при обмене данными между ядром и кэш-памятью и удваивает объем адресуемой кеш-памяти L3 на ядро.

Согласно внутренним тестам, это вместе с микроархитектурными усовершенствованиями ядер Zen 3 обеспечило впечатляющий 19-% прирост в количестве исполняемых за такт инструкций (IPC).

Как прокомментировал Саид Мошкелани (Saeid Moshkelani), старший вице-президент и генеральный директор клиентского подразделения компании AMD: «Новые процессоры AMD Ryzen 5000-й серии для настольных ПК укрепляют наше лидерство, начиная от числа инструкций за такт и энергоэффективности и заканчивая одноядерной и многоядерной производительностью, в том числе и в играх».

Процессоры Ryzen 5000-й серии могут работать в материнских платах с чипсетами 500-й серии после простого обновления BIOS версиями на базе AGESA 1.1.0.0 (появятся в ближайшее время). Поддержка платами на базе процессоров 400-й серии находится в стадии разработки, и первые совместимые с Ryzen 5000 бета-версии BIOS для таких плат выйдут в январе 2021 года.

Ожидается, что анонсированные сегодня процессоры поступят в продажу по всему миру 5 ноября 2020 года. При этом покупатели, которые приобретут Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X или Ryzen 7 5800X в период с 5 ноября 2020 года по 31 декабря 2020 года, получат бесплатную копию Far Cry 6, когда она будет выпущена.