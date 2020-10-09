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AMD представила процессоры Ryzen 5000 на базе Zen 3: превосходство по всем фронтам и в играх тоже
20:58 08.10.2020 |
Как и ожидалось, на завершившейся только что онлайн-презентации компания AMD анонсировала процессоры Ryzen 5000-й серии, относящиеся к поколению Zen 3. Как обещает компания, на этот раз ей удалось совершить ещё больший скачок в производительности, чем при выпуске предыдущих поколений Ryzen. Благодаря этому новинки должны стать самыми быстрыми решениями на рынке не только в вычислительных задачах, но и в играх, - по крайней мере так обещает сама AMD.
Модельный ряд процессоров Ryzen 5000, с которым компания выходит на рынок, включает в себя четыре модели: 16-ядерный Ryzen 9 5950X, 12-ядерный Ryzen 9 5900X, 8-ядерный Ryzen 7 5800X и 6-ядерный Ryzen 5 5600X. Все эти процессоры поступят в продажу 5 ноября. Полные характеристики представлены в таблице:
|Модель
|Ядра/ потоки
|TDP, Вт
|Частота, ГГц
|L3-кеш, Мбайт
|Комплектный кулер
|Цена
|Ryzen 9 5950X
|16/32
|105
|3,4-4,9
|64
|Нет
|$799
|Ryzen 9 5900X
|12/24
|105
|3,7-4,8
|64
|Нет
|$549
|Ryzen 7 5800X
|8/16
|105
|3,8-4,7
|32
|Нет
|$449
|Ryzen 5 5600X
|6/12
|65
|3,7-4,6
|32
|Wraith Stealth
|$299
В характеристиках новинок обращают на себя внимание две вещи. Во-первых, несмотря на использование при производстве Ryzen 5000 следующей версии 7-нм техпроцесса TSMC, тактовые частоты остались почти такими же, как и были у процессоров прошлого поколения. Фактически AMD смогла поднять лишь только максимальные частоты в турборежиме у 12- и 16-ядерных процессоров за счёт очередных оптимизаций технологии Precision Boost. Базовые же частоты у всех новинок, напротив, даже снизились.
Во-вторых, при этом AMD не постеснялась увеличить официальные цены Ryzen 5000. Представители семейства Ryzen 3000 с аналогичным числом ядер стоили в момент своего анонса на $50 дешевле.
Впрочем, поступить таким образом AMD посчитала себя вправе благодаря тому, что основанные на архитектуре Zen 3 процессоры стали значительно быстрее своих предшественников. Как было сказано на презентации, 12-ядерный Ryzen 9 5900X на впечатляющие 26 % быстрее, чем Ryzen 9 3900XT в играх, а 16-ядерный Ryzen 9 5950X стало возможным назвать процессором с самой высокой однопоточной и многопоточной производительностью среди всех массовых предложений.
Более того, по утверждениям AMD, игровая производительность теперь не является слабым местом на фоне процессоров Intel. Про тот же Ryzen 9 5900X компания говорит, что он в среднем на 7 % опережает Core i9-10900K в играх в разрешении 1080p.
Столь существенный прогресс объясняется значительными изменениями на уровне внутреннего строения: унифицированные CCX-модули теперь состоят из восьми ядер и включают 32 Мбайт L3-кеша. Это снижает задержки при обмене данными между ядром и кэш-памятью и удваивает объем адресуемой кеш-памяти L3 на ядро.
Согласно внутренним тестам, это вместе с микроархитектурными усовершенствованиями ядер Zen 3 обеспечило впечатляющий 19-% прирост в количестве исполняемых за такт инструкций (IPC).
Как прокомментировал Саид Мошкелани (Saeid Moshkelani), старший вице-президент и генеральный директор клиентского подразделения компании AMD: «Новые процессоры AMD Ryzen 5000-й серии для настольных ПК укрепляют наше лидерство, начиная от числа инструкций за такт и энергоэффективности и заканчивая одноядерной и многоядерной производительностью, в том числе и в играх».
Процессоры Ryzen 5000-й серии могут работать в материнских платах с чипсетами 500-й серии после простого обновления BIOS версиями на базе AGESA 1.1.0.0 (появятся в ближайшее время). Поддержка платами на базе процессоров 400-й серии находится в стадии разработки, и первые совместимые с Ryzen 5000 бета-версии BIOS для таких плат выйдут в январе 2021 года.
Ожидается, что анонсированные сегодня процессоры поступят в продажу по всему миру 5 ноября 2020 года. При этом покупатели, которые приобретут Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X или Ryzen 7 5800X в период с 5 ноября 2020 года по 31 декабря 2020 года, получат бесплатную копию Far Cry 6, когда она будет выпущена.
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