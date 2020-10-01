Xiaomi Mi 10T Lite стал первым смартфоном на чипе Snapdragon 750G. Аппарат получил 120-Гц дисплей

Помимо флагманских смартфонов Mi 10T Pro и Mi 10T, компания Xiaomi представила модель среднего уровня Mi 10T Lite, продажи которой начнутся 13 октября.

Новинка стала первым коммерческим смартфоном с процессором Qualcomm Snapdragon 750G. Помимо модема 5G, это изделие содержит восемь вычислительных ядер Kryo 570 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 619. Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт.

Аппарат располагает 6,67-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с поддержкой HDR10, 84-процентным охватом цветового пространства NTSC и максимальной яркостью 450 кд/м2. Экран обладает переменной частотой обновления: максимальное значение составляет 120 Гц, минимальное - 30 Гц.

Основная четверная камера вобрала в себя 64-мегапиксельный сенсор, широкоугольный модуль (120 градусов) с 8-мегапиксельным датчиком, 2-мегапиксельный сенсор глубины и 2-мегапиксельный макромодуль. Фронтальная камера, установленная в отверстии по центру верхней области дисплея, может создавать 16-мегапиксельные изображения.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4820 с быстрой 33-ваттной подзарядкой. Есть симметричный порт USB Type-C и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников. На боковой грани располагается сканер отпечатков пальцев.

Смартфон Xiaomi Mi 10T Lite будет доступен с флеш-накопителем вместимостью 64 и 128 Гбайт по цене 280 и 330 евро соответственно.