Epic и Apple отказались от присяжных и настояли на рассмотрении судом дела о Fortnite

Компании Epic Games и Apple направили запрос на то, чтобы их текущая судебная тяжба решалась судьёй, а не присяжными. Ранее на этой неделе на предварительных слушаниях по делу судья Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzales Rogers) рекомендовала передать дело на рассмотрение жюри присяжных. Из-за этого суд был бы отложен до июля 2021 года.

В своём встречном иске, поданном ранее в этом месяце, Apple также потребовала суда присяжных. Однако обе компании согласились отклонить это предложение, согласно совместному заявлению:

«Epic и Apple встретились и договорились, и стороны согласны с тем, что претензии Epic и встречные иски Apple должны рассматриваться судом, а не присяжными. Таким образом, с согласия Epic, Apple настоящим отзывает своё требование о проведении суда присяжных... Стороны уважительно просят, чтобы дело - включая любые претензии и встречные иски - было передано в судебную инстанцию в соответствии с графиком, установленным судом».

Также в заявлении было сказано, что рекомендация Гонсалес Роджерс была сделана потому, что она «не хотела рассматривать два дела [отдельно]», а «была склонна рассматривать оба дела одновременно».

Epic Games подала антимонопольный иск против Apple в августе после удаления Fortnite из App Store. Это произошло вследствие добавления в игру возможности прямого платежа, из-за чего Apple лишилась 30-процентной комиссии за транзакции.

Apple подала встречный иск и требует, в частности, компенсации и штрафных санкций за нарушение Epic Games условий обслуживания (неуплату 30 %).