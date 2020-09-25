Tinder и Spotify создали коалицию против AppStore

Один из крупнейших игровых разработчиков Epic Games, музыкальный стрим-сервис Spotify и владелец Tinder корпорация Match Group заключили союз с целью давления на компанию Apple, чтобы снизить комиссии в магазинах приложений.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Компании инициировали создание Коалиции за равноправие приложений и сразу обозначили проблему, над которой она будет работать. По мнению компаний, большинство магазинов приложений берут слишком высокую комиссию с разработчиков за цифровые покупки пользователей, а также сдерживают свободную конкуренцию, предоставляя преимущества собственным продуктам и услугам.

Разработчик игры Fortnite компания Epic Games с лета находится в конфликте с Apple и Google из-за несогласия с условиями размещения приложения в App Store и Google Play.

Представитель коалиции заверила, что она была создана не как ответ на разбирательства Epic с IT-гигантами, а как часть глобальной дискуссии разработчиков с магазинами приложений и общего желания перемен.

Планируется, что коалиция будет продвигать законодательные и регуляторные изменения в области магазинов приложений, лоббируя интересы разработчиков.