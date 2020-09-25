Финансовые новости
- |
- 25.09.20
- |
- 19:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Tinder и Spotify создали коалицию против AppStore
17:40 25.09.2020 |
Один из крупнейших игровых разработчиков Epic Games, музыкальный стрим-сервис Spotify и владелец Tinder корпорация Match Group заключили союз с целью давления на компанию Apple, чтобы снизить комиссии в магазинах приложений.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Компании инициировали создание Коалиции за равноправие приложений и сразу обозначили проблему, над которой она будет работать. По мнению компаний, большинство магазинов приложений берут слишком высокую комиссию с разработчиков за цифровые покупки пользователей, а также сдерживают свободную конкуренцию, предоставляя преимущества собственным продуктам и услугам.
Разработчик игры Fortnite компания Epic Games с лета находится в конфликте с Apple и Google из-за несогласия с условиями размещения приложения в App Store и Google Play.
Представитель коалиции заверила, что она была создана не как ответ на разбирательства Epic с IT-гигантами, а как часть глобальной дискуссии разработчиков с магазинами приложений и общего желания перемен.
Планируется, что коалиция будет продвигать законодательные и регуляторные изменения в области магазинов приложений, лоббируя интересы разработчиков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Большой дефицит госбюджета-2021 станет препятствием кредитованию частного сектора - замглавы НБУ Сологуб
|«Свинарчуки» Зеленского ждут свое. Как на Банковой будут управлять «Энергоатомом» в ручном режиме
|Новый пылесос правительства. Как повысят налоги под видом заботы об экологии
|Допа страхует Гепу. Почему Добкин и Кернес снова сошлись вместе в Харькове
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Tinder и Spotify создали коалицию против AppStore
|В Telegram произошёл второй за неделю глобальный сбой: сильнее всего пострадали Россия, Беларусь и Украина
|Tesla предлагает ускорить разгон Model Y на полсекунды, просто доплатив $2000
|Amazon запускает игровой облачный сервис Luna
|Новый Rolls-Royce Ghost Extended по комфорту приблизился к Phantom
|Tesla представила свои «бисквитные» аккумуляторы, которые сделают электромобили дешевле
Это интересно
|Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан
|Microsoft добавила Skype Meet Now на панель задач Windows 10
|Tesla будет сама добывать литий для батарей своих электромобилей
|BMW представила новые M3 и M4 с огромными «ноздрями» и механической коробкой
|Cтриминговый сервис Samsung TV Plus добрался до смартфонов компании
|YouTube задействует ИИ-алгоритм для присвоения роликам возрастных ограничений
|Представлен новый Opel Mokka: цены, моторы и сроки появления на рынке