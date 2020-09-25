Tesla представила свои «бисквитные» аккумуляторы, которые сделают электромобили дешевле

Tesla представила аккумуляторные ячейки собственной разработки. И производиться они, к слову, тоже будут самостоятельно. Новинка обозначена форматом 4680, где 46 мм - это диаметр, а 80 мм - высота.

Самой большой проблемой столь крупных ячеек является их нагрев, но в Tesla решили эту проблема, кардинального переработав компоновку ячейки. На изображениях ниже - наглядное сравнение старых ячеек и новых.

Так выглядит "старая" аккумуляторная ячейка...

... а так - новая.

В Tesla отмечают, что увеличение габаритов позволило в разы улучшить основные параметры, но при этом запас хода повысится лишь на 16%. Стоимость таких ячеек на 14% ниже в сравнении с нынешними, но так как для собранной аккумуляторной батареи нужно меньше элементов, то экономия на готовой батарее получается даже больше. К примеру, если сами компоненты аккумулятора для электромобиля стоят условно $100 за кВт·ч, то с упаковкой, элементами управления и охлаждения стоимость поднимается уже до $125-130 за кВт·ч, так что суммарная экономия при использовании элементов 4680 может достигать 20% или даже 25%.

Много это или мало? Например, если в 2010 году стоимость одного кВт·ч автомобильной аккумуляторной батареи составляла $1100, то в 2019 году - уже $156. То есть за 10 лет кВт·ч стал дешевле на 87%. Сейчас Tesla за раз (точнее, за год-два) снизит стоимость еще на 20-25% - это существенно.

Эксперты считают, что стоимость одного кВт·ч автомобильных аккумуляторов упадет до отметки $100 к 2023 году, но в Tesla планируют снизить стоимость аккумуляторов для своих авто в течение этого срока еще больше. Аккумуляторная батарея для современного электромобиля в собранном виде сейчас стоит $10 000-12 000, в Tesla рассчитывают на снижение цены до отметки $6000 и даже ниже. Это, в свою очередь, позволит снизить стоимость электромобилей до уровня обычных авто с ДВС. И как раз применение элементов формата 4680 - ключевое решение, которое позволит Tesla выпустить электромобиль за $25 000. К слову, одним из первых электромобилей компании с ячейками формата 4680 станет Model S Plaid.