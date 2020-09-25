Финансовые новости
- |
- 25.09.20
- |
- 11:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Tesla представила свои «бисквитные» аккумуляторы, которые сделают электромобили дешевле
08:57 25.09.2020 |
Tesla представила аккумуляторные ячейки собственной разработки. И производиться они, к слову, тоже будут самостоятельно. Новинка обозначена форматом 4680, где 46 мм - это диаметр, а 80 мм - высота.
Самой большой проблемой столь крупных ячеек является их нагрев, но в Tesla решили эту проблема, кардинального переработав компоновку ячейки. На изображениях ниже - наглядное сравнение старых ячеек и новых.
В Tesla отмечают, что увеличение габаритов позволило в разы улучшить основные параметры, но при этом запас хода повысится лишь на 16%. Стоимость таких ячеек на 14% ниже в сравнении с нынешними, но так как для собранной аккумуляторной батареи нужно меньше элементов, то экономия на готовой батарее получается даже больше. К примеру, если сами компоненты аккумулятора для электромобиля стоят условно $100 за кВт·ч, то с упаковкой, элементами управления и охлаждения стоимость поднимается уже до $125-130 за кВт·ч, так что суммарная экономия при использовании элементов 4680 может достигать 20% или даже 25%.
Много это или мало? Например, если в 2010 году стоимость одного кВт·ч автомобильной аккумуляторной батареи составляла $1100, то в 2019 году - уже $156. То есть за 10 лет кВт·ч стал дешевле на 87%. Сейчас Tesla за раз (точнее, за год-два) снизит стоимость еще на 20-25% - это существенно.
Эксперты считают, что стоимость одного кВт·ч автомобильных аккумуляторов упадет до отметки $100 к 2023 году, но в Tesla планируют снизить стоимость аккумуляторов для своих авто в течение этого срока еще больше. Аккумуляторная батарея для современного электромобиля в собранном виде сейчас стоит $10 000-12 000, в Tesla рассчитывают на снижение цены до отметки $6000 и даже ниже. Это, в свою очередь, позволит снизить стоимость электромобилей до уровня обычных авто с ДВС. И как раз применение элементов формата 4680 - ключевое решение, которое позволит Tesla выпустить электромобиль за $25 000. К слову, одним из первых электромобилей компании с ячейками формата 4680 станет Model S Plaid.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|The Show Must Go UN. Как Владимир Зеленский в ООН предложил на экспорт хорошее впечатление
|Атака антикоррупционеров. Зачем Запад поручил Шабунину мочить Зеленского
|Страсти по 208-му округу. Как Ляшко тянут в парламент и зачем он там Ахметову
|Кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически «с нуля» – замглавы НБУ Сологуб
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Tesla представила свои «бисквитные» аккумуляторы, которые сделают электромобили дешевле
|Представлен первый автоматический умный дверной замок Xiaomi
|Amazon представила автономную летающую камеру видеонаблюдения для дома
|Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан
|Microsoft добавила Skype Meet Now на панель задач Windows 10
|Tesla будет сама добывать литий для батарей своих электромобилей
Это интересно
|YouTube задействует ИИ-алгоритм для присвоения роликам возрастных ограничений
|Представлен новый Opel Mokka: цены, моторы и сроки появления на рынке
|39% сотрудников используют личные устройства для доступа к корпоративным данным
|Разработкой нового Volkswagen Passat займутся специалисты Skoda
|Операция DisrupTor: в США и Европе арестовано 179 торговцев в даркнете
|Названы причины непопулярности электромобилей
|В Украине начали выдавать специальные «зеленые» номера для электромобилей