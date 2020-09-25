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Представлен первый автоматический умный дверной замок Xiaomi
08:31 25.09.2020 |
Xiaomi представила свой первый автоматический умный дверной замок, который называется Xiaomi Automatic Smart Door Lock.
Замок автоматически откроется при распознавании отпечатка пальца. Это избавляет от необходимости поворачивать ручку, чтобы открыть замок. Производитель заявляет, что точность распознавания отпечатков пальцев составляет 98,94%.
Замок может хранить 50 наборов долгосрочных паролей, периодических паролей и одноразовых временных паролей. Он также поддерживает несколько различных методов разблокировки, таких как разблокировка по NFC, по Bluetooth, при помощи голосовых команд через устройства умного дома и другие.
Устройство работает от восьми элементов питания АА, которых должно хватить на 12 месяцев использования. Также есть порт USB-C, который можно использовать для подачи питания в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Автоматический умный дверной замок Xiaomi доступен для предварительного заказа по цене 250 долларов.
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