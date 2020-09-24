Tesla будет сама добывать литий для батарей своих электромобилей

Чуть более года назад, во время собрания акционеров Tesla в 2019 году, генеральный директор Илон Маск (Elon Musk) заявил, что компания «может заняться добычей полезных ископаемых, используемых в аккумуляторах электромобилей». В ходе прошедшего на этой неделе мероприятия Tesla Battery Day было объявлено о намерении компании построить собственный завод по выпуску катодов, рядом с которым будет расположена установка для получения лития.

Дрю Баглино (Drew Baglino), старший вице-президент Tesla по энергетике, также сообщил, что компания занята разработкой нового безсульфатного процесса, который, по его словам, снизит затраты на производство лития на 33 %. Объединение процессов в одном месте позволит сократить производственные затраты и ресурсы, необходимые для доставки сырья и выпуска катодов.

Добывать сырьё для завода компания, по всей видимости, намерена в Неваде, где она получила права на разработку месторождения литиевой глины на участке площадью 10 000 акров (4 тыс. гектаров).

«Локализуя нашу цепочку поставок и производства катодов, мы сможем сократить расстояние доставки всех материалов, используемых для производства катодов, на 80 %, что составляет большой удельный вес в цене», - отметил Баглино.

Добыча химически активного щелочного металла влечёт за собой экологические издержки. Но Маск утверждает, что компания нашла лучший способ. Вместо традиционного для добычи лития использования больших объёмов воды и выпаривания компания предполагает извлекать литий из руды с помощью нового процесса с использованием хлорида натрия (поваренной соли).

«Никто не делал этого раньше, насколько мне известно», - отметил Маск, добавив, это очень экологичный способ получения лития. По его словам, земля, на которой будет вестись добыча, «будет выглядеть почти так же, как и раньше».