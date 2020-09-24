Финансовые новости
- |
- 24.09.20
- |
- 14:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Tesla будет сама добывать литий для батарей своих электромобилей
12:02 24.09.2020 |
Чуть более года назад, во время собрания акционеров Tesla в 2019 году, генеральный директор Илон Маск (Elon Musk) заявил, что компания «может заняться добычей полезных ископаемых, используемых в аккумуляторах электромобилей». В ходе прошедшего на этой неделе мероприятия Tesla Battery Day было объявлено о намерении компании построить собственный завод по выпуску катодов, рядом с которым будет расположена установка для получения лития.
Дрю Баглино (Drew Baglino), старший вице-президент Tesla по энергетике, также сообщил, что компания занята разработкой нового безсульфатного процесса, который, по его словам, снизит затраты на производство лития на 33 %. Объединение процессов в одном месте позволит сократить производственные затраты и ресурсы, необходимые для доставки сырья и выпуска катодов.
Добывать сырьё для завода компания, по всей видимости, намерена в Неваде, где она получила права на разработку месторождения литиевой глины на участке площадью 10 000 акров (4 тыс. гектаров).
«Локализуя нашу цепочку поставок и производства катодов, мы сможем сократить расстояние доставки всех материалов, используемых для производства катодов, на 80 %, что составляет большой удельный вес в цене», - отметил Баглино.
Добыча химически активного щелочного металла влечёт за собой экологические издержки. Но Маск утверждает, что компания нашла лучший способ. Вместо традиционного для добычи лития использования больших объёмов воды и выпаривания компания предполагает извлекать литий из руды с помощью нового процесса с использованием хлорида натрия (поваренной соли).
«Никто не делал этого раньше, насколько мне известно», - отметил Маск, добавив, это очень экологичный способ получения лития. По его словам, земля, на которой будет вестись добыча, «будет выглядеть почти так же, как и раньше».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Закон против отрицания российской агрессии: Как Сталин и Путин могут рассорить «слуг»
ТОП-НОВОСТИ
|Визит с намеком на безвиз: что сказал и о чем промолчал в Киеве шеф дипломатии ЕС
|«Слуги народа» предлагают не облагать налогом выигрыши от азартных игр, антикоррупционный комитет - против
|Сюрпризы партийных рейтингов. О чем умалчивают темники Банковой
|Маргулан Сейсембаев на Банковой. Что насоветует Зеленскому миллионер из Казахстана
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Завод весодозирующего оборудования — производство и продажа электронных весов
В РУБРИКЕ
|Microsoft добавила Skype Meet Now на панель задач Windows 10
|Tesla будет сама добывать литий для батарей своих электромобилей
|BMW представила новые M3 и M4 с огромными «ноздрями» и механической коробкой
|Cтриминговый сервис Samsung TV Plus добрался до смартфонов компании
|YouTube задействует ИИ-алгоритм для присвоения роликам возрастных ограничений
|Представлен новый Opel Mokka: цены, моторы и сроки появления на рынке
Это интересно
|Операция DisrupTor: в США и Европе арестовано 179 торговцев в даркнете
|Названы причины непопулярности электромобилей
|В Украине начали выдавать специальные «зеленые» номера для электромобилей
|Стриминг игр с консоли Xbox на смартфон или планшет стал доступен всем пользователям Android
|Будущие модели BMW научатся «чувствовать» дорогу
|Microsoft покупает Bethesda, и это может быть самый сильный удар Xbox по PlayStation. Но пока вопрос с эксклюзивностью открыт
|90 Гц, 65 Вт, 48 Мп и 4500 мА·ч за $200. Представлены смартфоны Realme Narzo 20A, 20 и 20 Pro