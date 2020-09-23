Cтриминговый сервис Samsung TV Plus добрался до смартфонов компании

Ещё в 2016 году Samsung запустила сервис потокового видео TV Plus для своих смарт-телевизоров. Самой интересной особенностью услуги является то, что она предоставляется совершенно бесплатно. В апреле появились слухи, что сервис станет доступен и на смартфонах компании. Теперь это наконец произошло.

Южнокорейский техногигант объявил о запуске Samsung TV Plus на некоторых смартфонах Galaxy. Как и ожидалось, сервис по-прежнему является абсолютно бесплатным. Samsung TV Plus предлагает пользователям контент из 135 различных телеканалов. В данный момент сервис доступен только на смартфонах серий Galaxy Note 20, Galaxy S20, Galaxy Note 10 и Galaxy S10. Любопытно, что устройств семейства Fold в списке поддерживаемых нет. Также в него не попали планшеты компании, что удивительно, поскольку такие устройства лучше подходят для просмотра видеоконтента. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем Samsung сделает свой потоковый сервис доступным на большем количестве устройств.

Стоит заметить, что услуга по-прежнему доступна на умных телевизорах Samsung. Для того чтобы ей воспользоваться, нет необходимости указывать какие-либо платёжные данные, что является важным преимуществом для многих пользователей.