Samsung представила свои первые титановые умные часы

Напомним, умные часы Samsung Galaxy Watch 3 дебютировали одновременно с флагманской серией смартфонов Galaxy Note20 в августе этого года. Теперь же были представлены Galaxy Watch 3 Titanium и Galaxy Watch 3 Titanium PXG Edition.

Как следует из названия, корпус Galaxy Watch 3 Titanium выполнен из титана с регулируемым металлическим ремешком. Он будет доступен в одном варианте размером 45 мм и только с Bluetooth в цвете Mystic Black.

Производитель утверждает, что Galaxy Watch 3 Titanium - это первые титановые часы Samsung. Также это устройство - идеальный подарок для поклонников гольфа. Гаджет оснащен приложением Smart Candy, которое включает данные о более чем 40 000 полях для гольфа по всему миру. Никаких других отличий от оригинальных Galaxy Watch 3 у этой модели нет.





Кроме того, южнокорейский технологический гигант также анонсировал ограниченную серию этих умных часов под названием Galaxy Watch 3 Titanium PXG Edition, созданную в сотрудничестве с компанией Parsons Xtreme Golf (PXG), выпускающей премиальное оборудование для гольфа. Эта версия часов будет иметь логотип PXG и будет поставляться с циферблатом PXG, а также аксессуарами PXG. Эти часы выйдут ограниченным тиражом в 1000 единиц.

Умные часы Samsung Galaxy Watch 3 Titanium и Galaxy Watch 3 Titanium PXG Edition поступят в продажу 18 сентября в Южной Корее по цене 650 и 830 долларов соответственно.