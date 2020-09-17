Chainalysis: Восточная Европа лидирует по активности на даркнет-рынках

Восточная Европа является лидером по активности на даркнет-рынках среди других регионов мира. Об этом свидетельствует исследование аналитической компании Chainalysis.

По данным аналитиков, Восточная Европа занимает второе место после Латинской Америки по объему криптовалютных транзакций, отправленных незаконным организациям, - 1,4% от общего объема за 12 месяцев.

В Латинской Америке этот показатель составляет 1,6%, однако совокупный объем отправленных средств ниже.

В то же время на Восточную Европу «приходится больше активности на даркнет-рынке, чем на любой другой регион».

Большая часть криптовалютных транзакций на даркнет-рынке в Восточной Европе приходится на маркетплейс Hydra. Он является одним из крупнейших по объему отправленных средств в регионе.

В Chainalysis подчеркнули, что ни в одном другом регионе даркнет-маркетплейс не входит в десятку самых популярных сервисов по данному показателю.

По подсчетам аналитиков, с июня 2019 года по июль 2020 года доходы Hydra от криптовалют превысили $1,2 млрд.

На Восточную Европу также приходится более 23% средств, отправленных в качестве выкупа программам-вымогателям. Это самый высокий показатель среди других регионов.

Напомним, согласно данным Chainalysis, жители России и Украины являются наиболее активными пользователями криптовалют в мире.



