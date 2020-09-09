Украина и Россия вышли в лидеры глобального индекса принятия криптовалют от Chainalysis

Украинцы и россияне являются наиболее активными пользователями криптовалют в мире. Об этом свидетельствует предварительный отчет аналитической компании Chainalysis.

В своем глобальном исследовании специалисты акцентировали внимание на массовом принятии цифровых активов обычными пользователями.

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14.07.20 В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты

По данным правоохранителей, группа переселенцев из ОРДЛО создала ряд интернет-ресурсов, которые позволяли пользователям из Украины и стран СНГ легализовать доходы через криптовалюты.



Методология исследования учитывает численность населения и экономические показатели страны и включает: стоимость пересылаемых цифровых активов на душу населения, остатки монет на онлайн-счетах, объем розничных и p2p-транзакций на сумму менее $10 000, рассчитанный по паритету покупательной способности.

«Мы взяли среднее геометрическое значение рейтинга для каждой из 154 стран, после чего привели оценку по нему по шкале от 0 до 1 для получения общего рейтинга», - указывают исследователи.

Анализ первой десятки стран показал наличие ажиотажа вокруг криптовалюты как средства вложения, хранения ценностей и обмена.

Первое место в рейтинге заняла Украина, за ней следует Россия. Замыкает тройку лидеров Венесуэла. В топ-10 попали Китай, Кения, США, Южная Африка, Нигерия, Колумбия и Вьетнам.

Особая активность этого сектора наблюдается в развивающихся странах. Например, жители Венесуэлы используют криптовалюту для сохранения сбережений в условиях экономической нестабильности.

Популярность p2p-платформ в странах, испытывающих проблемы с доступом к традиционной финансовой системе, объясняется отсутствием посредника и нормативных ограничений при их использовании.

Наибольшие потоки перемещения криптовалюты зафиксированы в Восточной Азии:

Нулевые оценки в рейтинге получили 12 стран: Афганистан, Алжир, Кабо-Верде, Чад, Фиджи, Лаос, Ливия, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Западный берег реки Иордан и Сектор Газа, а также Зимбабве. Все эти страны набрали ноль баллов как минимум по одному пункту метрики, что, впрочем, не означает полного отсутствия криптовалютной активности среди населения, указывают исследователи.

"Мы признаем недостатки методологии, включая использование VPN и других продуктов, которые могут маскировать географическое происхождение онлайн-активности. Однако исследуемые нами тенденции включают миллионы транзакций, поэтому распространенность таких сервисов должна быть чрезвычайно широкой, чтобы существенно влиять на конечные данные", - отметили в Chainalysis.







