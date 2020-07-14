В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила и пресекла работу международной сети, помогавшей «конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные», говорится на сайте ведомства.

По данным правоохранителей, группа переселенцев из ОРДЛО создала ряд интернет-ресурсов, которые позволяли пользователям из Украины и стран СНГ легализовать доходы через криптовалюты.

Операции проводились без уплаты налогов и идентификации клиентов. Подозреваемые действовали с 2017 по 2020 годы.

Средства выводили через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Обмен криптовалют происходил за границей и обеспечивался теневыми представительствами организаторов, сообщается на сайте СБУ.

В рамках расследования правоохранители провели восемь обысков, в ходе которых изъяли наличные в разных валютах, банковские карты, оборудование и документы, доказывающие незаконную деятельность.

В СБУ проверяют информацию об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов WebMоney. Она заблокирована на территории Украины с 2018 года.

Ранее украинская киберполиция пресекла деятельность предполагаемых организаторов сети онлайн-обменников для отмывания средств при помощи криптовалют.