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В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты
09:19 14.07.2020 |
Служба безопасности Украины (СБУ) выявила и пресекла работу международной сети, помогавшей «конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные», говорится на сайте ведомства.
По данным правоохранителей, группа переселенцев из ОРДЛО создала ряд интернет-ресурсов, которые позволяли пользователям из Украины и стран СНГ легализовать доходы через криптовалюты.
Операции проводились без уплаты налогов и идентификации клиентов. Подозреваемые действовали с 2017 по 2020 годы.
Средства выводили через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Обмен криптовалют происходил за границей и обеспечивался теневыми представительствами организаторов, сообщается на сайте СБУ.
В рамках расследования правоохранители провели восемь обысков, в ходе которых изъяли наличные в разных валютах, банковские карты, оборудование и документы, доказывающие незаконную деятельность.
В СБУ проверяют информацию об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов WebMоney. Она заблокирована на территории Украины с 2018 года.
Ранее украинская киберполиция пресекла деятельность предполагаемых организаторов сети онлайн-обменников для отмывания средств при помощи криптовалют.
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