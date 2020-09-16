Гибкие смартфоны станут тоньше благодаря новым OLED-панелям Samsung

Компания Samsung Display анонсировала новую изгибаемую панель OLED, которая, как утверждается, имеет самую малую в мире кривизну среди используемых в коммерческих устройствах. Компания добавила, что впервые такая панель была применена в недавно представленном Galaxy Z Fold2 5G.

Компания заявила, что используемое в дисплее сверхтонкое стекло (Ultra-Thin Glass, UTG) помогает обеспечить более высокий уровень качества продукции. Это третья складная OLED-панель компании, она может похвастать разрешением экрана 2208 × 768 пикселей при диагонали 7,6 дюймов.

Компания первой в мире применила в смартфоне изогнутый дисплей с радиусом кривизны всего лишь 1.4R (1,4 мм). Также экран помогает улучшить взаимодействие с пользователем путём снижения нагрузки на глаза, поскольку обеспечивает самый низкий подтверждённый уровень излучения синего света - панель получила сертификацию Eye Care Display. Уровень излучения синего света составляет всего 6,5 %.

Компания пояснила, что для минимизации напряжения в режиме складывания Samsung Display оптимизировала несколько технологий, связанных с материалом дисплея, конструкцией панели и сборкой модуля - в результате многослойная структура панели может служить амортизатором дисплея, когда пребывает в сложенном состоянии. Samsung добавила, что панель успешно прошла тест на 200 000 складываний.