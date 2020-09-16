Представлен iPad Air 4 — c дизайном iPad Pro, портом USB-C, поддержкой быстрой зарядки и боковым сканером отпечатков

Вместе с дешевым iPad 8 компания Apple сегодня представила и планшет подороже - iPad Air четвертого поколения. Дизайн устройства сильно изменился - свежий iPad Air больше похож на iPad Pro. Но это не самое главное: именно iPad Air 4, а не iPhone 12, стал первым устройством Apple на базе 5-нанометровой однокристальной платформы Apple A14.





Apple A14 насчитывает 11,8 миллиарда транзисторов - на 40% больше, чем в 7 нанометровом предшественнике. В этой SoC - новый 6-ядерный CPU и новый 4-ядерный CPU, а также 16-ядерный нейронный процессор (Neural Engine). A14 способен выполнять 11 триллионов операций в секунду - уже сейчас эту SoC можно назвать самой мощной мобильной платформой в мире.

Второе заметное новшество - переход на разъем USB-C и поддержка зарядки мощностью 20 Вт. Напомним, что и iPad 8 тоже оснащен USB-C. iPad Air 4 поддерживает Wi-Fi 6, скорость передачи данных в сети LTE увеличилась на 60% - по оценкам самой Apple.

iPad Air 4 получил 12-мегапиксельную камеру от iPad Pro с улучшенной стабилизацией при съемке видео. Фронтальная камера - FaceTime HD с датчиком разрешением 7 Мп, поддерживающая режим Smart HDR и захват видео Full HD с частотой 60 к/с.

Сканер отпечатков встроен в клавишу включения



В новинке установлен экран диагональю 10,9 дюйма разрешением 2360 х 1640 пикселей. Чтобы сохранить компактность на прежнем уровне при использовании нового более крупного экрана сенсор Touch ID перенесли на клавишу включения на верхней грани - так iPad Air 4 получил боковой сканер отпечатков.

Новый iPad Air поступит в продажу в следующем месяце в пяти цветах: серебристом, темно-сером, розовом, зеленом и голубом. Цены в США стартуют с отметки $600.