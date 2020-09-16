Представлен недорогой Apple iPad 8 на базе SoC Apple A12, с поддержкой Apple Pencil и портом USB-C

Компания Apple сегодня официально представила дешевый iPad 8. Особенностью новинки является новая однокристальная платформа Apple A12. Новая она, разумеется, для обычного iPad, но не для самой Apple (например, на ее базе построен iPad Air 2019). В конфигурацию этой SoC входит четырехъядерный GPU и шестиядерный CPU. По оценкам самой Apple, новинка имеет на 40% более мощный CPU и в 2 раза более мощный GPU в сравнении с предшественником. А еще устройство в три раза мощнее среднестатистического Android-планшета и в шесть раз - самого мощного хромбука. В качестве программной платформы используется iPad OS 14.

Планшет получил экран диагональю 10,2 дюйма (ранее использовался экран диагональю 9,7 дюйма), поддержку фирменного стилуса Apple Pencil, фронтальную камеру FaceTime HD и тыльную камеру разрешением 8 Мп, модем LTE и, вероятно, самое главное - порт USB-C. Что касается автономности, то она составляет 10 часов.

Приобрести iPad 8 в США можно будет уже с пятницы. Стоимость для для индивидуальных пользователей - $330, для учебных учреждений - $300.