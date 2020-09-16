Apple представила Watch SE — свои первые доступные смарт-часы. Их цена стартует с $279

Помимо флагманских часов Apple Watch Series 6 купертинская компания представила также Apple Watch SE - преемника Watch Series 3, выпущенных три года назад. Стоимость часов начинается от 279 долларов. Оформить предварительный заказ на них можно уже сегодня (по крайней мере, в США), но выйдут на рынок они в пятницу.

Модель сохраняет многие характерные особенности Series 3, включая обнаружение падения, компас, постоянно включённый высотомер, защищённый от воды корпус. Семейные настройки (в версии с поддержкой сотовой связи), обмен циферблатами, отслеживание сна и другие характерные функции WatchOS 7 устройство получит наряду с Apple Watch Series 6. Есть версия только с GPS и Bluetooth 5.0, а также вариант с поддержкой сотовой связи (его стоимость начинается с $329). Похоже, SE не имеет постоянно включённого дисплея, что было изюминкой Series 5.

В общем, для владельцев Series 3 думать об покупке такого устройства вряд ли стоит. Впрочем, в часах используется чип S5, который, по словам Apple, обеспечивает вдвое более высокую производительность, чем в Series 3. Watch SE - это первые доступные часы Apple Watch. Они предназначены для конкуренции с Fitbit и другими бюджетными моделями умных часов. В прошлом альтернативой Apple таким продуктам были более старые модели Apple Watch, продаваемые со скидкой.

Watch SE выглядит очень похоже на часы Series 4, производство которых Apple прекратила с запуском Series 5 в прошлом году. Series 4 поставлялись с дисплеями 40 мм и 42 мм, а Series 3 предлагали экраны 42 мм и 38 мм в том же корпусе. Как уже отмечалось, SE будут работать под управлением платформы watchOS 7, которую Apple представила на WWDC в этом году.

Обновление включает и новое приложение для занятий фитнесом Fitness+, которое предлагает отслеживание тренировок и виртуальные классы. Это первый фитнес-сервис, созданный для Apple Watch: пользователи получат три бесплатных месяца при покупке Apple Watch (далее стоимость для желающих составит $9,99 в месяц или $79,99 в год).