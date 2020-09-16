Представлены умные часы Apple Watch Series 6

Компания Apple только что представила умные часы Watch Series 6. Купертинский гигант начал свой рассказ о новинке с новых возможностей. К примеру, в watchOS 7 наконец-то появится родная функция отслеживания сна, а также функция определения показателя максимального уровня потребления кислорода. В том числе пользователь получит оповещение, если показатели будут ниже нормы.





Что касается самих часов, как всегда, полные характеристики появятся на сайте Apple после окончания всей презентации, так что мы дополним новость позже. Пока же можно отметить новые цвета: синий для алюминиевых часов, обновлённый золотой и обновлённый серый для стальных. Кроме того, впервые для Apple Watch доступен красный цвет в рамках программы Product RED.

Само собой, Apple показала и новые циферблаты - компания нечасто пополняет их ассортимент, так что для многих владельцев умных часов это достаточно важно. В этот раз всё ещё интереснее, так как Apple создала, к примеру, специальные циферблаты для сёрферов, фотографов, медработников с интеграцией данных со специализированных программ.

А ещё Apple показала новый ремешок, причём действительно новый. Называется он Solo Loop, и это браслет без застёжки или пряжки. Он изготовлен из «жидкого» силикона, и попросту растягивается, чтобы вы могли надеть его на запястье. Само собой, он будет доступен в разных размерах и нескольких цветах. А ещё есть такой же, но в «плетёном» стиле - он изготовлен из некоего переработанного материала, который переплетён с нитями из того самого «жидкого» силикона. Также Apple показала новый кожаный браслет - без пряжек и застёжек, но уже не неразрывный - и ряд других обновлённых моделей.

Отдельно стоит отметить появление родительского контроля (семейного доступа) с многочисленными функциями, то есть Apple Watch теперь можно назвать в том числе и детскими умными часами. Причём этот режим может работать, даже если у ребёнка нет iPhone - синхронизироваться такие часы будут с родительским смартфоном. Правда, данная функция требует модели не старее Watch Series 4.

Старт цены - с 400 долларов. При этом не особо понятно, чем именно, кроме обновлённого датчика, новая модель отличается от предшествующей. Также стоит отметить, что Watch Series 3 остаются в строю по цене 200 долларов.

Итак, Apple обновила официальный сайт, но никаких технических характеристик новых часов там нет. Так что мы пока можем констатировать, что новинка основана на новой платформе S6, а остальное, видимо, не отличается от Watch Series 5.