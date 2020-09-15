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Aston Martin представил киберспортивный гоночный симулятор
10:22 15.09.2020 |
Компания Aston Martin представила первый в истории бренда киберспортивный гоночный симулятор AMR-C01, разработанный совместно с технологической студией Curv Racing Simulators. Всего будет построено 150 тренажеров. Стоимость каждого составит 57 500 фунтов стерлингов.
Британский бренд позиционирует свой киберспортивный симулятор как лучший гоночный тренажер премиум-класса. Он представляет собой монокок из углеродного волокна, в котором размещен изогнутый широкоформатный монитор и гоночное рулевое колесо с элементами управления. Но главная особенность AMR-C01 - гоночное сиденье от гиперкара Aston Martin Valkyrie.
По словам представителей бренда, каждый гоночный тренажер собирается вручную. Симулятор получил инновационное программное обеспечение Assetto Corsa для сверхреалистичного погружения в процесс вождения. Кроме того, покупатели смогут персонализировать свой тренажер, выбрав один из нескольких цветов монокока и оформления с элементами из углепластика.
Тираж киберспортивного симулятора Aston Martin составит 150 экземпляров. Приобрести тренажер можно будет в IV четвертом 2020 года за 57 500 фунтов стерлингов без учета налогов.
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