Xiaomi представила крутую футуристическую новинку на своей площадке коллективного финансирования

Компания Xiaomi на своей платформе коллективного финансирования Youpin представила умный массажер для головы Momoda, который имеет форму футуристического шлема.





На стадии коллективного финансирования цена устройства составляет 87 долларов, после появления на рынке цена увеличится до 116 долларов. Умный массажер для головы использует трехмерные подушки безопасности, которые окружают голову, шею и глаза, обеспечивая пользователям приятный универсальный массаж для различных зон.

Семь выпуклых силиконовых массажных головок воздействуют на основные акупунктурные точки головы, такие как Бай-Хуэй и Тонгтянь Чэнгуан, чтобы стимулировать мозг. Это позволяет обеспечить циркуляцию крови и расслабить кожу головы.

Лёгкий массаж глаз с воздушным давлением и постоянной температурой нагрева большой площади до 40 °C полностью снимает симптомы сухости и боли в глазах, что должно порадовать студентов и офисных сотрудников.

Для шеи предусмотрены трехмерная подушка, высокочастотная вибрация и горячий компресс с графеном, которые снимают напряжение и усталость шейных мышц. Это пригодится тем, кто долго сидит за компьютером.

Есть поддержка голосового помощника XiaoAI, через приложение MIJIA вы можете выбирать 4 режима, регулировать время массажа, давление подушки безопасности и температуру нагрева.